El creador de 'Ferrol Mola' denuncia un hackeo en su cuenta de Instagram

El espacio de 'Ferrol Mola' es un habitual del mercado navideño de la ciudad Jorge Meis

Desesperante. Así describe el creador de 'Ferrol Mola' la situación en la que está inmerso desde hace dos semanas, cuando de la noche a la mañana desapareció su cuenta de Instagram, donde tenía miles de seguidores, sin que Meta, la empresa propietaria, le dé ninguna solución. Afirma que la plataforma no se hace responsable de lo sucedido ni le facilita la recuperación a pesar de intentarlo a diario.

El ferrolano recuerda que llegó a la red social en 2012 y desde entonces ha ido compartiendo su contenido, siendo este canal una forma de darle otro cariz más permanente al arte efímero que practica desde hace décadas, cuando empezó a pintar en las calles de la ciudad su característico 'makako' amarillo. Asimismo, se hacía eco de todos los 'ferrolmolas' que le mandaban desde diferentes partes del mundo.

Además, la cuenta es fundamental para la difusión de su marca registrada, sobre todo de cara a la llegada de la Navidad, cuando en multitud de casas los Reyes Magos y Papá Noel dejan regalos con el sello de 'Ferrol Mola'. Por el momento, mientras sigue intentando que se la devuelvan, incide en que todavía está al otro lado de Facebook y su propia página web.