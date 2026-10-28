El Campus Industrial de Ferrol, invitado por la Universidad de Granada a un evento en Melilla como área periférica referente

Entre los representantes de Galicia, Ana Ares, la segunda por la derecha Cedida

La segunda edición de las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos se clausuraron este mismo miércoles 28 en el área universitaria de Melilla, con la participación de representantes de las tres instituciones públicas del SUG. Acompañados por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, por parte de la UDC asistió la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas.

Esta convocatoria organizada por la Universidad de Granada da continuidad al encuentro celebrado el año pasado en el Campus de Ponferrada, perteneciente a la ULE (León), con el objetivo de avanzar en el diagnóstico de los retos compartidos y en la elaboración de propuestas y líneas de actuación conjuntas que respondan a las necesidades de este tipo de áreas no centrales.

Las tres universidades públicas gallegas estuvieron representadas además por el vicerrector de Profesorado e Innovación Docente de la USC, Pablo Taboada Antelo; la vicerrectora del Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, María Montserrat Cruz González; el director del Campus Auga, Alberto Vaquero García, y la vicerrectora del Campus de Pontevedra, también de la UVigo.

De los pertenecientes al Sistema Universitario Galego, el Campus Industrial de Ferrol fue el primero en obtener la acreditación de especialización, que en diciembre de 2023 fue renovada por un período de cuatro años, un reconocimiento de calidad impulsado por la Xunta de Galicia para fortalecer las estructuras de los campus periféricos, aprovechar sus potencialidades y favorecer su competitividad y especialización.