Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Área Sanitaria premia a Soraya Casal y Magdalena Suárez en el Día das Bibliotecas

La temática del certamen de pintura y fotografía giraba en torno a los 50 años del Arquitecto Marcide

Redacción Ferrol
28/10/2026 20:41
premio dia das bibliotecas
Una de las premiadas en el certamen 
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Soraya Casal Soto por la obra pictórica ‘Xanelas’, bajo el seudónimo Argoia; y Magdalena Suárez Carballo, por la fotografía ‘Construíndoo futuros’, con el seudónimo A Meiga, fueron las ganadoras del Concurso de Fotografía y Pintura, para conmemorar el Día das Bibliotecas, que organizó el centro del Área Sanitaria de Ferrol, en colaboración con la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, y con la Asociación Deportiva y Cultural del Área. 

premios pintura chuf
Otra de las galardonadas
Cedida

Las profesionales de la biblioteca recopilaron un total de 15 trabajos. En esta edición, por primera vez, el tema no era libre, ya que aprovecharon para enmarcar esta actividad en el 50 aniversario del Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Y la temática tenía que tener alguna relación con esta efeméride.

El miércoles se entregaron los galardones, en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del CHUF.

Además de las citadas ganadoras, se eligió un trabajo finalista en cada una de las categorías. Así, Catalina Martín Suárez quedó en esta sección por la pintura ‘Cincuenta anos dando vida’ y Juan Manuel Ocampo Dobalo, por la fotografía ‘Na xanela, paciente’.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620