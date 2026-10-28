El Área Sanitaria premia a Soraya Casal y Magdalena Suárez en el Día das Bibliotecas

Una de las premiadas en el certamen Cedida

Soraya Casal Soto por la obra pictórica ‘Xanelas’, bajo el seudónimo Argoia; y Magdalena Suárez Carballo, por la fotografía ‘Construíndoo futuros’, con el seudónimo A Meiga, fueron las ganadoras del Concurso de Fotografía y Pintura, para conmemorar el Día das Bibliotecas, que organizó el centro del Área Sanitaria de Ferrol, en colaboración con la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, y con la Asociación Deportiva y Cultural del Área.

Otra de las galardonadas Cedida

Las profesionales de la biblioteca recopilaron un total de 15 trabajos. En esta edición, por primera vez, el tema no era libre, ya que aprovecharon para enmarcar esta actividad en el 50 aniversario del Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Y la temática tenía que tener alguna relación con esta efeméride.

El miércoles se entregaron los galardones, en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del CHUF.

Además de las citadas ganadoras, se eligió un trabajo finalista en cada una de las categorías. Así, Catalina Martín Suárez quedó en esta sección por la pintura ‘Cincuenta anos dando vida’ y Juan Manuel Ocampo Dobalo, por la fotografía ‘Na xanela, paciente’.