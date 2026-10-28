De abuelos a nietos: el hito que se repite desde hace casi 300 años y continúa emocionando a Ferrolterra

Operarios preparando la botadura este martes Daniel Alexandre

Lo dijo este martes, orgulloso, el Ajema: “Esta ceremonia encierra una tradición centenaria, profundamente arraigada en el alma de nuestra Armada; siendo un acto de gran simbolismo y emoción para cuantos vestimos este uniforme, para el personal del astillero —que celebra este día de forma especial, con sus familias— y también para toda la gente que llena los muelles de la ría para contemplar este singular evento, santo y seña de nuestra comarca”.

El mugardés Antonio Piñeiro, Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, realizó con sus palabras una fotografía muy precisa desde la tribuna. Además de los 5.000 invitados que siguieron la botadura en el astillero, otros muchos se repartían en las riberas para no perderse el instante en el que la ‘Roger de Lauria’ flotó por primera vez, un hito que en Ferrol se lleva repitiendo cerca de 300 años y que, sin embargo, como apuntaba un veterano entre el público, “nunca habrá dos iguales”.

José Luis se incorporó a la plantilla de Navantia Ferrol hace algunos meses y nunca había asistido a la ceremonia. Acudió con su pareja y sus padres, reconociendo que “es impresionante” ver de cerca la fragata. Explica que “profesionalmente, todavía no le he cogido cariño porque no hay trabajo mío en ella; pero personalmente, para la familia, fue importante”.

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Su padre sí había ido más de una vez acompañando a su progenitor, que era delineante en la factoría, de aquellos que entraron a la Escuela Obrera y que legaron a su descendencia “esos tremendos manuales de matemáticas... Eso sí que era trabajo del de verdad”.

Con estos sentimientos aflorando, la jornada sirvió también para celebrar la memoria de quien precedió a este joven profesional en la empresa. Un abuelo ya ausente que, sin duda, se habría sentido orgulloso de que él siguiese sus pasos en la industria de la ría.

“Somos la hostia”

Las grúas cigüeña se vistieron igualmente de gala las dos últimas noches, luciendo en azul Navantia con motivo de la botadura de la F-112, una denominación que, por cierto, llegó a estar en la lista de tendencias nacionales de la red social X —antes Twitter—, dando cuenta de la cantidad de contenido relevante que se estaba compartiendo en tiempo real sobre el primer contacto con el mar de la ‘Roger de Lauria’, que contó además con una gran cobertura mediática.

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Para Andrea Caeiro y sus compañeras del ciclo superior de Asistencia á Dirección del CIFP Rodolfo Ucha también supuso su ‘bautismo’ en la grada y le pusieron nota: un ocho. “Me sorprendió lo rápido que se deslizó el barco”, decía como primera impresión, explicando que decidieron ir porque tienen una asignatura de organización de eventos y protocolo, así que les pareció atractivo ver cómo discurría todo.

“Aprendí muchísimo”, resume la joven ferrolana, que se fijó en todos los detalles. La única valoración negativa tuvo que ver con el escaso aparcamiento que se encontraron en Esteiro y con el tiempo de espera desde que entraron a las dos de la tarde hasta que comenzó la ceremonia, a las cuatro. “Pero, a nivel organización, muy bien. Hasta había baños portátiles”, destaca divertida, apuntando que estuvieron “genial” tanto las músicas que interpretó la banda del Tercio Norte como las cuestiones técnicas y, de un modo especial, el audiovisual.

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“El vídeo fue superemotivo porque abordan la internacionalización de la empresa y te ponen en un contexto en el que no puedes evitar decir: ‘Joder, ¡somos la hostia!’. La verdad es que tuve que aguantarme las lágrimas”, describe con emoción Andrea, confirmando que fue “maravilloso, muy guay” y avanzando su intención de volver a la siguiente botadura, la de la ‘Menéndez de Avilés’, “pero iremos con silla”.