María José Llergo, “deseando volver a Ferrol porque estreno el nuevo show con vosotros”

La artista, en el estadio de Cortegana, por primera vez en vivo con ‘El Juego’, que ahora se estrena con banda Cedida

Qué mejor escenario que un estadio de fútbol para dar el pistoletazo de salida a ‘El Juego’, el último disco de María José Llergo, que presentará en el Auditorio de Ferrol el próximo sábado 14 de noviembre. Se trata de un trabajo “arriesgado” en el que no solo expone al público una versión más completa de la artista, desencorsetada, en cuanto a la música, sino que también se aventura con un proyecto que exprime cada mínima oportunidad de divertirse. Basta con echar una partida accediendo a eljuego.mariajosellergo.com para comprobarlo, al mismo tiempo que uno se puede hacer una idea de lo que está a punto de suceder en esta actuación.

“Estoy deseando volver, ese concierto me encantó”, expresa la artista cordobesa, rememorando la actuación que ofreció en el castillo de San Felipe en el verano de 2024, despidiendo el festival ‘Mar Aberto. Concertos na fin da terra’, que organizó Turismo de Galicia por distintas localizaciones costeras.

Entonces agotó las entradas de una sesión completamente distinta: “ahora tengo una propuesta súper ambiciosilla, la verdad”, advierte, “son diferentes, pero la conexión con el público es mi prioridad siempre”.

Su primera incursión al Auditorio de Ferrol está muy presente en María José Llergo, “porque justo estreno el nuevo show con vosotros, con banda las canciones han crecido un montón… es un concierto bastante más divertido, bastante dinámico, espero que disfrutéis mogollón”, celebra la cantante, recién llegada de una gira europea a piano y voz. “Tengo la suerte de tener un público muy generoso en cuanto a corazón y emoción, que cuando os veo, lo que quiero es conectar, lleve el formato que lleve”, destaca.

‘El Juego’

“Muchas veces vivimos y no nos damos cuenta de que en vez de pasar nosotros por la vida, la vida pasa por nosotros, y no le prestamos atención a cosas cotidianas súper importantes y súper bonitas, que en realidad están ahí para hacernos felices. Yo creo que la vida es un juego increíblemente impredecible y generoso, que siempre hay que vivirla e intentar aprender de cada pantalla que nos ofrece, sabiendo que después vendrá otra y otra… Pero que si la vives con alegría, disfrutas incluso aunque pierdas”.

Los adelantos de este último trabajo discográfico de María José Llergo, que fue publicado por completo en el mes de mayo, se insertaron en un juego en línea, una idea que “surgió porque me encontré con unas cintas de VHS de cuando era pequeña, y me di cuenta de cómo vivía cuando era una niña. Todas las cositas de la vida: cómo descubría animales, cómo me relacionaba con mis seres queridos… Sin miedo, con mucho amor, con mucha inocencia. Y al verlo así, me di cuenta de que muchas veces había perdido esa ilusión tan grande, pensando, pensando, pensando y apostando”, relata.

“Me había olvidado de que puedo ser mejor adulta siendo niña, así que recuperé ciertos rasgos y los incluí a la música con la esperanza de que a alguien le hiciera falta reconectar con su niña interior”, explica la artista sobre un proyecto transformador, que “sí que hace un ‘clic’, sobre todo porque es el trabajo más juguetón, como que he dejado de escuchar al miedo y he escuchado mucho más al amor y me he atrevido a hacer cosas que antes pues igual no, por el qué dirán, por el qué pensarán de mí…”.

Una de las evidencias de esta liberación se escucha en temas como ‘¡Ay, Doctor!’ o ‘Bolero Mafioso’, en los que se lanza a la experimentación con sonoridades latinas, “gracias a un viaje que tuve en México increíble, donde pude conectar con personas maravillosas en el estudio: con Little Jesus, con Elsa y Elmar, con Daniel, Me Estás Matando, con Li Saumet de Bomba Estéreo… me volaron la cabeza con su forma de hacer música tan alegre, tan bonita, tan puente y tan hermana”, valora.