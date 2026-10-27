La Peña Les Fabes entrega este viernes en el Torrente Ballester su galardón ‘Faba de plata’
El acto será a las 19.30 horas en la capilla del centro cultural
La Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes celebrará el próximo viernes 30 de octubre, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, el acto oficial de entrega del galardón, que cada año otorga la entidad a una persona o entidad destacada en la potenciación de los vínculos de unión entre Ferrol y Asturias.
En esta ocasión, el homenajeado será el magistrado Alejandro Morán Llordén, que fue juez decano en Ferrol de 2005 a 2013. La entidad, que preside Leonor Bermejo, quiere poner en valor su trayectoria profesional y su estrecha relación con la ciudad naval y con el Principado.
Los actos comenzarán a las 19.30 en el auditorio –antigua capilla– del centro, con la entrega del galardón al homenajeado.
Participarán en el acto los regidores locales de Ferrol, José Manuel Rey, y de Gijón, Carmen Moriyón, además de intervenir la presidenta de la asociación asturiana, Leonor Bermejo.
A continuación, en torno a las 20.30 horas, contará con la actuación de la rondalla ferrolana ‘Nas Ondas do Mar’.
Posteriormente, se celebrará una cena de homenaje en el Gran Hotel, amenizada por Jorge Latino.