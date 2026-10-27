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Ferrol

La Peña Les Fabes entrega este viernes en el Torrente Ballester su galardón ‘Faba de plata’

El acto será a las 19.30 horas en la capilla del centro cultural

Redacción Ferrol
27/10/2026 05:00
Morán llordén en su despedida de la ciudad
Archivo
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La Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes celebrará el próximo viernes 30 de octubre, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, el acto oficial de entrega del galardón, que cada año otorga la entidad a una persona o entidad destacada en la potenciación de los vínculos de unión entre Ferrol y Asturias. 

En esta ocasión, el homenajeado será el magistrado Alejandro Morán Llordén, que fue juez decano en Ferrol de 2005 a 2013. La entidad, que preside Leonor Bermejo, quiere poner en valor su trayectoria profesional y su estrecha relación con la ciudad naval y con el Principado.

El juez Alejandro Morán cuando era el decano de Ferrol

El magistrado Alejandro Morán Llordén recibirá la Faba de Plata 2026

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Los actos comenzarán a las 19.30 en el auditorio –antigua capilla– del centro, con la entrega del galardón al homenajeado.

Participarán en el acto los regidores locales de Ferrol, José Manuel Rey, y de Gijón, Carmen Moriyón, además de intervenir la presidenta de la asociación asturiana, Leonor Bermejo.

A continuación, en torno a las 20.30 horas, contará con la actuación de la rondalla ferrolana ‘Nas Ondas do Mar’.

Posteriormente, se celebrará una cena de homenaje en el Gran Hotel, amenizada por Jorge Latino.

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