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Ferrol

La fragata 'Roger de Lauria' ya está a flote en la ría de Ferrol

Cinco mil personas asistieron a la botadura de la segunda unidad de la serie F-110 que Navantia construye para la Armada

X. Fandiño
X. Fandiño
27/10/2026 18:18
Navantia Botadura F 112 Roger de Lauria
La popa de la 'Roger de Lauria' entrando en la ría de Ferrol este martes
Daniel Alexandre
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La fragata 'Roger de Lauria', la segunda unidad de la serie F-110 que Navantia construye para la Armada española, ya se encuentra a flote en la ría de Ferrol tras el acto de botadura que en la tarde de este martes acogieron las instalaciones de la empresa naval y que contó con la asistencia de más de 5.000 personas. 

Fue a las 16.51, unos minutos después de la hora programada, cuando el buque, tras romper la madrina, Almudena de Arteaga, la botella contra el casco, se deslizó hacia el agua, un momento que apenas duró unos segundos y que arrancó el aplauso general del público, consciente de estar ante un hito, el más crítico, para el barco. 

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Buena proa, 'Roger de Lauria': las mejores imágenes de la botadura de la F-112 en Navantia Ferrol

Navantia Botadura F 112 Roger de LauriaVer más imágenes

El acto transcurrió con normalidad, sin los fastos, eso sí, de la botadura de la primera F-110, la 'Bonifaz', que en septiembre del año pasado reunió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su homólogo de la Xunta, Alfonso Rueda; a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y, además, a la Reina Sofía como madrina. En este caso, no hubo presencia de altos cargos, debido al ciclo preelectoral que se abrió a comienzos de este mes de octubre.

Antes del lanzamiento hubo discursos. En el suyo, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, quiso destacar el "orgullo" que supone para el grupo naval público un acto como el de hoy, no solo a nivel contractual con el cliente, la Armada en este caso, sino porque refleja el "avance de un programa" que es, sobre todo, un proyecto industrial tecnológico, y porque demuestra las capacidades industriales y tecnológicas de la empresa. "Es la segunda unidad de una nueva generación de fragatas", dijo. 

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