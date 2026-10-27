La fragata “más avanzada del mundo” y preparada para incorporar en el futuro capacidades adicionales

La F-112, ya en el agua Daniel Alexandre

Con la F-112 en el agua, el programa de la nueva clase de fragatas, que tendrán su base en Rota –sustituirán a las F-80–, se encuentra actualmente de esta manera: la F-111, que se botó en septiembre del año pasado, está en fase de instalación y arranque de sistemas con la previsión de iniciar las pruebas de mar en 2027.

Las dos siguientes fragatas de la serie, la F-113 –‘Menéndez de Avilés’– y la F-114 –‘Luis de Córdova’– están también en proceso. Una, con cinco bloques ya en grada; la otra, con los trabajos iniciales en la Fábrica Digital de Bloques.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, reiteró que se trata del modelo de buque escolta “más avanzado del mundo”, con la particularidad de que está concebida “para seguir evolucionando durante las próximas décadas”. Esto se traduce en que la plataforma tiene potencial de crecimiento y evolución, es decir, un diseño que facilita la incorporación de “capacidades adicionales” sin necesidad de acometer un “rediseño fundamental” del buque.

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En su intervención, Domínguez, repasó las soluciones tecnológicas innovadoras que aporta el programa, como un mástil integrado avanzado diseñado por la empresa pública y que “incorpora los radares de última generación y las antenas de identificación y seguimiento infrarrojo, así como los de guerra electrónica, de comunicaciones y navegación”. Estas prestaciones se conectan con el sistema de combate de la Armada, el Scomba, desarrollado por Navantia y que “actúa como el cerebro que procesa y opera toda la capacidad de combate del buque”.

Otra de las novedades es el sistema de servicios integrados, una red de casi 2.000 nodos inteligentes que “proporcionan conectividad segura a servicios esenciales como la iluminación, la sensorización, las comunicaciones inalámbricas, la videovigilancia, la megafonía y la localización del personal a bordo”.

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Así, la automatización, la conectividad y la ciberseguridad “forman parte de la propia concepción del buque, no son elementos añadidos posteriormente”, recalcó Domínguez. A estas se suma el gemelo digital, la réplica virtual del buque desarrollada también por Navantia en colaboración con la Armada, alimentada por sensores y tecnologías como el internet de las cosas, la nube y el aprendizaje automático que favorecerá “una gestión basada en datos y permitirá perfeccionar la operación y el mantenimiento de la fragata”.