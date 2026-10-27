La botadura de la ‘Roger de Lauria’ marca un nuevo hito en el programa F-110

La popa de la 'Roger de Lauria' entrando en la ría de Ferrol este martes Daniel Alexandre

La ‘Roger de Lauria’, la segunda fragata de la serie de cinco F-110 que se construyen en el astillero de Navantia Ferrol, se botó este martes ante la presencia de cinco mil personas que no quisieron perderse el hito más importante en el proceso de fabricación de un buque militar.

Fue un acto menos fastuoso que el que tuvo como protagonista al primer barco de la clase, el ‘Bonifaz’, hace un año, un mes y dieciséis días. Entonces estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su homólogo de la Xunta, Alfonso Rueda; y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con la Reina Sofía en el papel de madrina. En este caso, no hubo tal despliegue, en buena medida por el ciclo preelectoral que desembocará en las generales del 29 de noviembre.

En todo caso, el tráfico rodado en el entorno de Esteiro se vio alterado desde el mediodía y, más allá de las autoridades, acudieron delegaciones de Marinas extranjeras aliadas de la Armada española y clientes habituales del grupo naval público, cuyo presidente, Ricardo Domínguez, en uno de los discursos previos a la botadura, subrayó el “orgullo” que supone para la empresa que dirige alcanzar un hito como este, que se alcanza, además, con cuatro meses de adelanto.

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Las intervenciones de los representantes de Navantia, la Armada y la madrina coincidieron con los últimos trabajos preparatorios del deslizamiento, el desmontaje de la cama que soportaba el casco del buque en la grada 3, la misma que acogió a la ‘hermana mayor’ hace 13 meses. Un centenar de operarios y operarias de la empresa pública y de las compañías auxiliares se encargaron de llevar a cabo esa tarea y, mientras, en el interior, otros 137 compañeros y compañeras se repartían por el buque bajo la línea de flotación para realizar las pruebas de estanqueidad.

Sobre media tarde, el barco, con el capitán de pruebas de la Armada a bordo, se aproximó al muelle, donde permanecerá unos días antes de pasar a la grada 2, siguiendo así el mismo proceso que la primera fragata. La entrega a la Armada está prevista, según el calendario acordado con Defensa, en 2029.

Antonio Piñeiro, Ajema: “Es un proyecto de estado” En representación de la Armada, el Ajema, el mugardés Antonio Piñeiro, afirmó que con las F-110 “nuestra flota avanza con paso decidido en su modernización y se prepara para afrontar con garantías los complejos desafíos de nuestro tiempo”. Quiso agradecer el “compromiso” de todas las personas que trabajan en el proyecto, “muestra del potencial industrial, tecnológico y humano que hay en España”. Además, aseveró que la botadura “no podría celebrarse en un lugar más apropiado que Ferrol” y recordó que desde hace casi tres siglos “la historia de la ciudad y de la Armada navegan unidas”. “Generaciones enteras han levantado, mantenido y preparado los buques que han defendido nuestros intereses y nuestra libertad”, añadió antes de reconocer el orgullo que siente “de que mi comarca sea la punta de lanza de la industria naval y de los proyectos tecnológicos más avanzados al servicio de la Armada. Y así debe seguir siéndolo en el futuro”. Por último, Piñeiro dijo que las F-110 constituyen un proyecto de Estado y una respuesta nacional a los desafíos de “un entorno geoestratégico cada vez más exigente”.

En los discursos hubo un sentimiento y un concepto que estuvieron omnipresentes. El primero, el “orgullo” que supone para toda la comunidad que conforma Navantia alcanzar este hito, pero también, como recordó el Ajema, Antonio Piñeiro, para la Armada. El segundo, la soberanía tecnológica que aporta este programa al incorporar en sus sistemas diseños y productos ‘made in Spain’.

“Hablamos de una nueva generación de fragatas, que sitúa a España como referencia de la construcción naval más avanzada”, aseguró el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, que incidió en la complejidad del programa en materia de integración de capacidades y exigencias del contrato, pero también en sus “innovaciones”, como el gemelo digital que permitirá “conocer mejor su funcionamiento, anticipar necesidades de mantenimiento y optimizar operaciones y tomar decisiones más ágiles y precisas”.

Domínguez aludió a la gran cantidad de empresas, “grandes, medianas y pequeñas”, y de centros tecnológicos que aportan “experiencia, conocimiento y excelencia en el programa: todas forman parte de un mismo propósito compartido” que hace de las F-110 “mucho más que un programa de defensa: es un gran proyecto tecnológico e industrial de país, construido sobre la colaboración, el talento y la confianza”. Además, recordó, el 65% de los proveedores son españoles.

La nueva generación de fragatas está concebida, subrayó el presidente de la empresa pública, para operar “en los escenarios más exigentes”. Por ello, como precisaría posteriormente la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, este proyecto tiene un “especial significado para el Ministerio de Defensa: es un programa tecnológico e industrial de más de 5.000 millones destinado a proporcionar a nuestras Fuerzas Armadas las capacidades para afrontar los desafíos de la seguridad marítima”.

Domínguez abundó en la relación con Defensa e hizo hincapié en que un proyecto “de esta complejidad solo puede progresar desde una colaboración estrecha, constante, transparente y basada en la confianza”. Por último, resaltó la dedicación de las personas que hacen posible la construcción de las fragatas, “verdadero motor” del programa, a quienes instó a “mantener el mismo nivel de exigencia y compromiso que nos ha permitido llegar hasta aquí”.

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Al personal, propio y de la industria colaboradora, también se refirió el director del astillero, Eduardo Dobarro. “Quiero tener un especial reconocimiento a todos ellos”, dijo, “porque esta fragata lleva la firma de miles de trabajadores” y porque con su empeño la factoría “demuestra que sigue siendo capaz de construir futuro desde el mar, y con vocación de internacionalización”, añadió.

Dobarro insistió en el avance “sólido” de un programa que se consolida “como un referente mundial de la construcción naval militar” gracias al “talento, la capacidad tecnológica y la fortaleza industrial de Navantia al servicio de un objetivo: dotar a nuestra Armada de capacidades superiores”.

En este resultado juega un papel determinante, aseguró el también director del Negocio de Fragatas, la “modernización” que está experimentando el astillero con la Fábrica Digital de Bloques, una infraestructura que “nos permite ser más competitivos y afrontar con seguridad los futuros programas navales” para que Ferrol siga siendo “una referencia mundial de la construcción naval”.