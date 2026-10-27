Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La ASCM recibe una insignia de calidad de la Plataforma de Voluntariado de España

La entrega tuvo lugar durante la XXXI Escuela de Otoño del Voluntariado, celebrada en Cuenca

Redacción Ferrol
27/10/2026 22:13
ASCM en Cuenca
La entrega tuvo lugar durante la XXXI Escuela de Otoño del Voluntariado
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación Sociocultural ASCM ha sido reconocida en su 25 aniversario con la insignia de calidad Quali-Vol, promovida por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) en colaboración con el Instituto para la Calidad de las ONG (Icong). La entrega tuvo lugar durante la XXXI Escuela de Otoño del Voluntariado, celebrada la pasada semana en Cuenca.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de la asociación ASCM en la gestión del voluntariado inclusivo, con las personas voluntarias como protagonistas de la acción social.

La insignia supone un impulso para continuar mejorando la acogida, la formación y el acompañamiento de las personas voluntarias, avanzando hacia un modelo cada vez más accesible, diverso y participativo. Para la ASCM, la calidad del voluntariado no solo reside en una buena gestión, sino también en cuidar y reconocer a quienes, con su tiempo e implicación, hacen posibles los proyectos sociales.

La concesión coincide con el Año Internacional de las Personas Voluntarias, que visibiliza la contribución de los que trabajan por una sociedad más justa e inclusiva.

La ASCM comparte este reconocimiento con todas las personas voluntarias que han formado y forman parte de la entidad en estos años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620