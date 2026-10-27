La ASCM recibe una insignia de calidad de la Plataforma de Voluntariado de España

La entrega tuvo lugar durante la XXXI Escuela de Otoño del Voluntariado Cedida

La Asociación Sociocultural ASCM ha sido reconocida en su 25 aniversario con la insignia de calidad Quali-Vol, promovida por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) en colaboración con el Instituto para la Calidad de las ONG (Icong). La entrega tuvo lugar durante la XXXI Escuela de Otoño del Voluntariado, celebrada la pasada semana en Cuenca.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de la asociación ASCM en la gestión del voluntariado inclusivo, con las personas voluntarias como protagonistas de la acción social.

La insignia supone un impulso para continuar mejorando la acogida, la formación y el acompañamiento de las personas voluntarias, avanzando hacia un modelo cada vez más accesible, diverso y participativo. Para la ASCM, la calidad del voluntariado no solo reside en una buena gestión, sino también en cuidar y reconocer a quienes, con su tiempo e implicación, hacen posibles los proyectos sociales.

La concesión coincide con el Año Internacional de las Personas Voluntarias, que visibiliza la contribución de los que trabajan por una sociedad más justa e inclusiva.

La ASCM comparte este reconocimiento con todas las personas voluntarias que han formado y forman parte de la entidad en estos años.