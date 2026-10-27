La Agencia de Donación de Sangre anima a participar en el reto de la red de universidades saludables

Unidad de donación de sangre en el Campus Daniel Alexandre

Esta semana concluye el XII Outubro Saudable, una iniciativa promovida por la Universidade da Coruña que busca incrementar las donaciones de sangre en las universidades gallegas, así como promover la inscripción en el Registro español de Donantes de Médula Ósea.

Con este objetivo, este miércoles 28 la unidad móvil se desplazará a las facultades de Enfermería e Podoloxía de Ferrol, a la de Arquitectuta técnica de A Coruña y a la de Enxeñaría Industrial de Vigo, en horario de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas, para facilitar la participación del alumnado universitario.

El jueves estará de nuevo en Ferrol, ante la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, en el mismo horario.

Además, en la visita del miércoles se dispondrá de un montaje especial consistente en una imagen de una gota de sangre gigante, en la que podrán pegarse globos como metáfora de la donación de sangre. La iniciativa se enmarca en la campaña de donación en las universidades y se desarrolla bajo el lema ‘Un alento de vida’.

En la UDC se consiguieron en el curso pasado un total de 1.427 donaciones; 4.605, en las tres universidades