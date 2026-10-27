El Jofre acoge este jueves la ópera ‘La flauta mágica’ de Mozart, con una duración de casi tres horas

Imagen de 'La Traviata', en el Jofre Emilio Cortizas

A las 20.30 horas de este jueves comienza en el teatro Jofre la representación de la ópera ‘La flauta mágica’, una de las composiciones cumbres de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada en 1791. Se trata de una producción de Ópera 2001 que cierra sus puertas justamente con esta obra, según anunciaron este martes.

La versión que se podrá ver en el teatro ferrolano está inspirada en la serie ‘Stargate SG1’, con una ambientación que fusiona el antiguo Egipto con la ciencia-ficción. La duración del concierto ronda los 170 minutos y todavía pueden adquirirse entradas en las taquillas del teatro o en la página web de Ataquilla.