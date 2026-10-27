El Concello destinará 275.000 euros al nuevo servicio de control de aves urbanas y plagas

El contrato tendrá una duración de dos años prorrogables Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local, en su sesión del pasado lunes, aprobó el nuevo contrato para el control de aves urbanas y la gestión integral de plagas, un encargo presupuestado en 275.000 euros y con una duración de dos años –prorrogable, de forma anual, por otros tantos–. Este servicio, que en ejercicios anteriores realizaba la cullederesa Locus Avis, incluye actuaciones de prevención, seguimiento y análisis de estas poblaciones, así la atención y resolución de incidencias y la atención a la ciudadanía.

En esta ocasión, además, el encargo se dividirá en dos lotes independientes. El primero, centrado en las colonias de pájaros –principalmente gaviotas, palomas y estorninos–, está valorado en 159.345 euros para los dos ejercicios. Entre otros deberes, incluye el control de estas especies, así como la retirada de nidos, la asistencia técnica para ejemplares heridos o atrapados y la redacción de informes, entre otros. A este respecto, el Consistorio insistió en la importancia de contar con este servicio de cara a “mitigar os riscos para a saúde pública, previr o deterioro dos edificios provocado pola acumulación de excrementos e reducir as molestias derivadas do ruido e a sucidade”.

En cuanto al lote 2, con un coste de 115.783 euros, comprende trabajos de desratización, desinsectación y desinfección de edificios, instalaciones y equipamientos de titularidad municipal. Las labores recogidas en los pliegos incluyen la elaboración de diagnósticos, la aplicación de tratamientos –tanto programados como puntuales– y el seguimiento continuado y registrado de todas las actuaciones realizadas.