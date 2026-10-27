El Concello destinará 275.000 euros al nuevo servicio de control de aves urbanas y plagas
El encargo estará dividido en dos lotes independientes
La Xunta de Goberno Local, en su sesión del pasado lunes, aprobó el nuevo contrato para el control de aves urbanas y la gestión integral de plagas, un encargo presupuestado en 275.000 euros y con una duración de dos años –prorrogable, de forma anual, por otros tantos–. Este servicio, que en ejercicios anteriores realizaba la cullederesa Locus Avis, incluye actuaciones de prevención, seguimiento y análisis de estas poblaciones, así la atención y resolución de incidencias y la atención a la ciudadanía.
En esta ocasión, además, el encargo se dividirá en dos lotes independientes. El primero, centrado en las colonias de pájaros –principalmente gaviotas, palomas y estorninos–, está valorado en 159.345 euros para los dos ejercicios. Entre otros deberes, incluye el control de estas especies, así como la retirada de nidos, la asistencia técnica para ejemplares heridos o atrapados y la redacción de informes, entre otros. A este respecto, el Consistorio insistió en la importancia de contar con este servicio de cara a “mitigar os riscos para a saúde pública, previr o deterioro dos edificios provocado pola acumulación de excrementos e reducir as molestias derivadas do ruido e a sucidade”.
En cuanto al lote 2, con un coste de 115.783 euros, comprende trabajos de desratización, desinsectación y desinfección de edificios, instalaciones y equipamientos de titularidad municipal. Las labores recogidas en los pliegos incluyen la elaboración de diagnósticos, la aplicación de tratamientos –tanto programados como puntuales– y el seguimiento continuado y registrado de todas las actuaciones realizadas.