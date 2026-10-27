El Campus reúne a cuerpos de emergencias en un taller sobre inteligencia artificial

Foto de grupo de los participantes Campus

La Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias que impulsan la UDC y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol acogió este martes un taller sobre la inteligencia artificial generativa en el trabajo diario del personal que se dedica a este sector. La formación se desarrolló en la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial, impartida por la profesora de la Facultade de Informática y miembro del Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento da IA –Lidia– de la institución académica coruñesa, Elena Hernández Pereira.

El objetivo de la jornada era mostrar las posibilidades que ofrece la IA para facilitar la elaboración de documentación, la consulta de protocolos y la gestión de tareas habituales en el campo de la protección civil y las emergencias.

Así, se puso el foco en la confección y la organización de la información, en la consulta de la documentación especializada y en la optimización de las tareas organizativas y técnicas, así como en la protección de datos.

La inauguración del taller contó con la participación de Moisés Alberto García, decano de la Facultade de Ciencias do Traballo; la directora de la Cátedra, Sonia Zaragoza; y el jefe del área de Seguridade del Concello de Ferrol, Manuel Rodríguez.