El Campus Industrial presenta un kit impreso en 3D para prevenir lesiones asociadas al uso del ratón

La autora del trabajo, Doralys Torriente, con Florian Michaud, del Laboratorio de Enxeñería Mecánica Campus Industrial

El trabajo de fin de máster de Doralys Torriente Aguilar, titulado ‘Deseño e desenvolvemento dun kit de ferramentas impresas en 3D para a prevención e rehabilitación de lesións por uso repetitivo do teclado e do rato’, en el marco de la formación de posgrado de Fabricación Adititiva que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– abre nuevas posibilidades para el desarrollo de herramientas accesibles y personalizadas en el ámbito de la salud.

En este caso, el trabajo, dirigido por la profesora de la EUDI Ana Ares y por el investigador del Laboratorio de Enxeñaría Mecánica adscrito al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– Florian Michaud, propone aprovechar las posibilidades que ofrece la impresión 3D para la fabricación de dispositivos ergonómicos que facilitan la realización de ejercicios de movilidad, estiramiento y fortalecimiento de los brazos.

Con este proyecto, Torriente Aguilar busca dar respuesta a un problema “cada vez máis habitual” en el ámbito académico y laboral: las dolencias relacionadas con los movimientos repetitivos, las posturas incorrectas o la realización de esfuerzos prolongados. El síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, la epicondilitis lateral o la tenosinovitis de De Quervain son solo algunos ejemplos.

Con el kit de herramientas, explica su autora, se pueden trabajar los diferentes movimientos de las manos y los antebrazos a través de diferentes ejercicios: cierre de mano, flexión y extensión de un dedo, el rodillo de pulso y la torsión del antebrazo.

El uso de la fabricación aditiva, señalan desde el Campus, hace posible la exploración de diseños adaptables a la fisonomía de la persona, modificar las características de los dispositivos o reducir los costes de fabricación en relación con otras soluciones comerciales que hay en el mercado. Precisamente este kit fue el protagonista de una demostración que se realizó el lunes en el marco del ‘Outubro Saudable’.