Comienzan las labores para la supresión de los contenedores subterráneos en la ciudad

Camión retirando los antiguos colectores de la calle Espírito Santo Daniel Alexandre

La ciudad naval comienza a decir adiós a sus contenedores subterráneos. Y es que este martes arrancó el proceso de supresión de estos colectores, comenzando por los situados en la calle Espírito Santo, en el barrio de Ferrol Vello.

La eliminación de estos elementos –instalados en 2009 en el marco de un plan europeo Urban de revitalización de cascos históricos–, como se recordará, es una de las novedades del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, reservándose una partida específica de 277.000 euros para ello, además de la posterior obra civil de reconstrucción de las zonas afectadas. El proceso, como detalló el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, será paulatino –tras los de Espírito Santo se actuará en las isletas de la calle Soto, en Esteiro, y en la plaza de Amboage–, colocándose otros provisionales en estos puntos.

Con estas intervenciones, arranca la implantación de los nuevos contenedores en la ciudad, que serán ergonómicos y específicos para los nuevos camiones del servicio, que abandonan la carga trasera por una lateral más eficiente y que solo precisa de un operario. A este respecto, Tomé López incidió en la importancia de eliminar los 24 puntos subterráneos de recogida de basura, dado que no todos ellos son de un mismo modelo, lo que dificulta notablemente las labores de vaciado. Los nuevos, a este respecto, serán más fáciles de utilizar e incluirán un sistema electrónico de identificación y control automático.