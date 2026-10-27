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Ferrol

Comienzan este miércoles en el Campus Industrial las jornadas ‘Ferrol no mundo do século XXI’

La asistencia es gratuita hasta completar aforo

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:43
Universidad de Esteiro curso Igadi
Un curso del Igadi, el pasado curso
Daniel Alexandre
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Las cuartas jornadas ‘Ferrol no mundo do século XXI: Ferrol e Galicia no diálogo Oriente-Occidente’ comienzan a las 16.00 horas de este miércoles en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación con una primera mesa redonda sobre la nueva gobernanza global con Francisco Cortizo, de la Universidad Francisco de Vitoria; Blanca Marbini, investigadora predoctoral del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Autónoma de Madrid; y Christoph Schreinmoser, director del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi– y profesor de la UDC, las dos instituciones que organizan la jornada, en colaboración con el Observatorio da Política China. 

A este primer coloquio seguirán otros dos. Uno lleva por título 'Galicia e Asia: investimento, internacionalización e novas oportunidades económicas', a las 17.30 horas, que contarán con las aportaciones del secretario del Igadi y profesor de la USC Diego Sande, y del director adjunto del Observatorio da Política China, Daniel González Palau.

La tercera y última mesa redonda, 'Máis alá da economía: cultura, lingua e coñecemento mutuo entre Galicia e Asia', reunirá a las 18.45 horas a la vicerrectora del Igadi y profesora de chino en la Escola Oficial de Idiomas de Vigo, Marola Padín; la técnica superior en Comercio Internacional Peile Lin y el periodista, profesor y escritor Nicolás Vidal

La asistencia al curso es gratuita hasta completar aforo y la organización ofrece un correo (info@igadi.gal) para solventar dudas. 

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