Comienzan este miércoles en el Campus Industrial las jornadas ‘Ferrol no mundo do século XXI’

Un curso del Igadi, el pasado curso Daniel Alexandre

Las cuartas jornadas ‘Ferrol no mundo do século XXI: Ferrol e Galicia no diálogo Oriente-Occidente’ comienzan a las 16.00 horas de este miércoles en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación con una primera mesa redonda sobre la nueva gobernanza global con Francisco Cortizo, de la Universidad Francisco de Vitoria; Blanca Marbini, investigadora predoctoral del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Autónoma de Madrid; y Christoph Schreinmoser, director del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi– y profesor de la UDC, las dos instituciones que organizan la jornada, en colaboración con el Observatorio da Política China.

A este primer coloquio seguirán otros dos. Uno lleva por título 'Galicia e Asia: investimento, internacionalización e novas oportunidades económicas', a las 17.30 horas, que contarán con las aportaciones del secretario del Igadi y profesor de la USC Diego Sande, y del director adjunto del Observatorio da Política China, Daniel González Palau.

La tercera y última mesa redonda, 'Máis alá da economía: cultura, lingua e coñecemento mutuo entre Galicia e Asia', reunirá a las 18.45 horas a la vicerrectora del Igadi y profesora de chino en la Escola Oficial de Idiomas de Vigo, Marola Padín; la técnica superior en Comercio Internacional Peile Lin y el periodista, profesor y escritor Nicolás Vidal.

La asistencia al curso es gratuita hasta completar aforo y la organización ofrece un correo (info@igadi.gal) para solventar dudas.