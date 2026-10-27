Besteiro presenta en Ferrol la lista del PSdeG por A Coruña para las elecciones generales

Foto de familia de los candidatos socialistas al Congreso y el Senado por la provincial Daniel Alexandre

Aprovechando pocas horas después el acto de botadura de la segunda fragata F-110, el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, presentó este martes en Ferrol la lista de candidatos de la formación para el Congreso y el Senado por A Coruña en los próximos comicios del 29 de noviembre. La elección de la urbe naval, como señaló el propio representante, no fue casual, puesto que, a su juicio, ejemplifica “como as decisións políticas fan cambiar unha cidade e unha comarca”.

En este sentido, el socialista defendió que, ocho años atrás, Ferrol y su entorno “non tiñan futuro”, pero que, tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, “viñeron proxectos que estaban abandonados polo Partido Popular de Mariano Rajoy co silencio cómplice de Feijóo e de Rueda”, como es el caso de las mencionadas buques o la modernización de la serie F-100. Asimismo, Gómez Besteiro aseguró que “os vindeiros anos van ser mellor todavía”, al tiempo que alertaba de que “a dereita e a ultradereita” amenazan “con liquidar os servizos públicos”, haciendo hincapié, además, en una potencial privatización de Navantia.

A este respecto, el secretario xeral insistió en que las actuaciones en marcha garantizan la carga de trabajo de cara a la próxima década, pero incidiendo en la necesidad de realizar todavía “moitísimas máis apostas, como por exempleo chegar a ese dique cuberto”.

Cuestiones de la ciudad

Tras su comparecencia –a la que siguió una breve intervención de los números 1 al Congreso y al Senado, Obdulia Taboadela y Gumersindo Guirnarte–, el secretario xeral abordó, a preguntas de la prensa, algunas cuestiones de actualidad para la ciudad. Así, en relación a si el Consejo de Ministros dará el visto bueno a la inversión extranjera para SAIC, Besteiro defendió que el actual Gobierno apoyó iniciativas similares en otras partes de España con ejecutivos de diferentes colores políticos, insistiendo en que “non hai nada que poda indicar que ese proxecto se vai frustrar”.

En materia de transporte ferroviario, Gómez Besteiro aseguró que el Gobierno mantenía su “compromiso coas comunicacións en Ferrol”, recordando que la apuesta del PSdeG es la de contar en un futuro “cun novo trazado que nos permita salvar o gran problema que temos agora, que é o tempo de chegada”. El representante, no obstante, también criticó la situación del servicio de autobuses, responsabilizando de ello a la Xunta.

Por último, en relación a la urbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera, el socialista, por una parte, aseguró que el compromiso del presidente del Ejecutivo es que la totalidad de las viviendas que se construyan en el espacio sean de carácter público permanente; y, por otra, ironizó sobre la posibilidad de que las obras se retrasen por el incremento en los costes, afirmando que ya cuentan con una demora de cuatro años.