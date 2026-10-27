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Ferrol

Anunciadas nuevas actuaciones de mejora de caminos en las parroquias de Brión y Doniños

El importe conjunto de ambas intervenciones supera los 256.000 euros

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:59
Ambas intervenciones serán sufragadas con fondos provinciales
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El gobierno local ferrolano destinará cerca de 260.000 euros a la reparación y mejora del firme en caminos de titularidad municipal en las parroquias de Brión y Doniños. En concreto, como detalló el alcalde, José Manuel Rey, se actuará en la carretera de San Cristovo a Cariño –en el tramo entre O Confurco y este último punto– y en la carretera que conecta Aldea Fonta con Punta Penencia.

La primera de estas intervenciones, presupuestada en 137.925 euros –que serán sufragados a través de los fondos POS+ Adicional 2/2025 de la Diputación–, tendrá un plazo de ejecución de un mes y afectará a una superficie de 5.400 metros cuadrados. Esta pista, incidió el gobierno local, presenta un importante estado de deterioro, por lo que su reparación permitirá mejorar sustancialmente la seguridad de peatones y conductores.

La segunda actuación, en Punta Penencia, abarcará una superficie similar a la anterior –5.250 metros cuadrados– y tendrá un coste más reducido –121.157 euros, financiados también con fondos provinciales, en este caso del POS+ 2026–, pero una ejecución más larga, alcanzando los cuatro meses. Así, desde el Consistorio se hizo hincapié en que la reforma del vial permitirá evitar el realizar pequeños arreglos continuos.

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