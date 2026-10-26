Zahara abre nuevos caminos: de los concursos de tortillas a optar a la mejor tarta de queso de España

Cheesecake de pistacho en tres texturas Cedida

La tortilla sigue siendo el producto estrella del restaurante Zahara de Ferrol, con premios gallegos y nacionales, pero ahora quiere que el postre también sea de medalla de oro.

Por eso, su Cheesecake de pistacho en tres texturas, opta a la mejor tarta de queso de España, participando en el certamen nacional –Best Cheesecake Spain–, al que solo optan cinco establecimientos de Galicia, uno de ellos el Zahara –con locales en Ferrol y Narón–.

La Cheesecake de pistacho en tres texturas es una tarta de elaboración propia que consta de varios procesos para su confección: una base crujiente de galleta caramelizada, una capa horneada de queso y pistacho, una crema de pistacho y una capa de semifrío con sabor a pistacho.

La competición ya está en marcha y la gran final y entrega de premios tendrán lugar el 3 de noviembre, momento en el que se conocerá oficialmente cuál es la mejor tarta de queso de España.

En total, participan 77 tartas de establecimientos de hostelería de todo el territorio nacional. En Galicia, están representados: Hermes Jour­ney –A Coruña–, con su tarta Sujata; Petiscos Gastrobar, con Avoa Lambona –Bertamiráns–; Catriña –Padrón–, con una trata que lleva el nombre del establecimiento; Gemma & Naza Cheesecakes –Vigo–, con su tarta A Galeguiña y el establecimiento local Zahara, con su Cheesecake de pistacho en 3 texturas.