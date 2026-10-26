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Ferrol

Radiología digital portátil para diversos servicios del Hospital Naval y el Marcide

La Xunta saca a licitación el material por 240.000 euros

Redacción Ferrol
26/10/2026 21:56
Hospital Naval
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Daniel Alexandre
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La Xunta de Galicia ha sacado a licitación dos nuevos contratos de material para los centros hospitalarios de Ferrol. 

Se trata del suministro de un equipo de radiología digital portátil para los diferentes servicios del Hospital Naval del CHUF y otro de un equipo radioquirúrgico digital portátil para fluoroscopia, conjunto de soporte con arco en C móvil con detector de panel plano que permita técnicas de Radiografía y Radioscopia, con destino al bloque quirúrgico del Hospital Arquitecto Marcide.

La inversión asciende a cerca de 240.000 euros en total.

En el caso del equipo de radiología digital portátil, se incluye la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo, el suministro de hardware y software o el mantenimiento del equipo, entre otras cuestiones. Será un sistema de radiología portátil compacto, diseñado para su fácil desplazamiento y empleo en cualquier dependencia del Hospital Naval.

En lo que se refiere al equipo radioquirúrgico digital portátil se recogen aspectos relativos al generador de RX y el arco quirúrgico en C tendrá detector de imagen, optimización de dosis y estación de visualización, entre otras prestaciones.

El plazo para que las empresas oferten concluye el día 4 de noviembre.

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