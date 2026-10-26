Navantia Ferrol bota este martes la ‘Roger de Lauria’, la segunda F-110

La Reina Sofía fue en septiembre de 2025 la madrina de la 'Bonifaz' Daniel Alexandre

Un año y 46 días después, el astillero de Navantia Ferrol volverá a ser el escenario de una botadura. Será la segunda unidad de la serie ‘Bonifaz’, un encargo de cinco fragatas –serán otras dos más– que el astillero local construye para la Armada española, con las que sustituirá a los buques de la clase ‘Santa María’, con base en Rota.

El acto comenzará a primera hora de la tarde de este martes, pero no será hasta la pleamar diurna, a las 16.44 horas, cuando la ‘Roger de Lauria’, se deslice por la grada en su momento crítico, cuando se pone a flote. Lo hará, según han explicado tanto Navantia como los sindicatos, con un adelanto de varios meses sobre el calendario previsto y con alguna diferencia sustancial con respecto al lanzamiento del primer buque, el 11 de septiembre de 2025.

El más importante es el clima laboral. En verano del año pasado, el convenio colectivo todavía estaba por cerrarse y firmarse, tras un primer rechazo por parte de la plantilla –diciembre de 2024–; ahora, con esa incógnita fuera de la ecuación, lo que se dirime ahora es el plan estratégico y, además, en un contexto de precampaña electoral.

El borrador de plan industrial no ha gustado a los sindicatos, tampoco a los de la ría de Ferrol, que consideran que salen perdiendo con respecto a los otros centros productivos. También en términos de empleo, a pesar de que desde hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2025, las plantillas del grupo naval público validaron el texto del convenio, se han convocado en la ría más de 150 plazas, dos tercios de ellas en diciembre y el resto el pasado mes de julio, cumpliendo así los compromisos. Queda pendiente, podría ser en breve, una nueva remesa de un centenar de vacantes, la mitad de las que los sindicatos consideran necesarias para responder a los desafíos a los que se enfrenta Navantia Ferrol en la fase “meseta” de carga de trabajo, con el programa de las fragatas y, también, el buque de aprovisionamiento en combate que sustituirá al ‘Patiño’.

En esta ocasión, los fastos no serán los de la primera unidad. La madrina será la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, descendiente directa del marino con el que se bautiza este segundo buque. Tampoco presidirá la ceremonia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien habrá presencia de un alto cargo del Ejecutivo, en este caso el ministro de Hacienda Arcadi España, responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, en consecuencia, de Navantia.