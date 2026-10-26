Mejora de la seguridad viaria en el último de tramo de As Pías, que conecta con la carretera de Castilla, en Ferrol

Tramo en el que se ejecutará la intervención Cedida

El Concello ha dado luz verde al proyecto de mejora de seguridad viaria de la avenida de As Pías, en su fase final, la más próxima a la carretera de Castilla. De hecho, la actuación abarca hasta el cruce con este vial y desde Ingeniero Comerma, lo que supone una superficie de unos 4.100 metros cuadrados. La intervención tiene un coste de algo más de 671.900 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La obra recibió el visto bueno en la Xunta de Goberno Local y responde al estado de deterioro en las dos calzadas, que hacen necesaria una renovación integral. Así, los trabajos incluirán la retirada de los elementos afectados, el corte y levantado del aglomerado existente y la preparación de la superficie para desarrollar un nuevo firme. La intervención se completará con la adaptación de pozos y arquetas, la reposición de las partes retiradas y la ejecución del pavimento correspondiente al nuevo carril bici.

Del mismo modo, se renovarán las marcas viarias, tanto de la carretera como del carril bici, se instalará nueva señalización vertical y se restaurará la baranda metálica existente.

La actuación da continuidad a la transformación urbana y viaria de la avenida de A Pías, que une los barrios de O Inferniño, Ultramar, Caranza y Recimil, además de reorganizar espacios públicos y mejorar la movilidad.

La intervención tendrá en cuenta las características particulares de este tramo, ya que cada una de las calzadas separadas por la zona verde central tiene dos carriles en el mismo sentido de circulación. Se trabajará así de compatibilizar la renovación del firme con la funcionalidad de la vía.