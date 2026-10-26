Los comedores sénior de Ferrol se reactivarán con la aprobación de un reglamento del servicio

Comedor sénior de Río Xubia Archivo

De los cinco comedores sénior que llegaron a funcionar en la ciudad, actualmente, solo está abierto el de Río Xubia. Por eso, el Concello de Ferrol espera poder reactivar el servicio que se venía prestando a los mayores de los distintos barrios de la ciudad.

Con este fin se aprobó este lunes en la Xunta de Goberno Local el reglamento de régimen interno del servicio. Este documento establece el marco jurídico y organizativo necesario para controlar el funcionamiento de los comedores, las condiciones de acceso, los derechos y deberes de las personas usuarias y las normas de convivencia.

La aprobación de este texto, como explicó ayer el alcalde, José Manuel Rey, supone un paso fundamental para consolidar la reactivación de un servicio interrumpido, ya que solo funciona uno de los comedores.

El reglamento se estructura en ocho capítulos que abordan los principales aspectos relacionados con la organización y prestación del servicio. Entre otras cuestiones, define los comedores sénior como un servicio público local de carácter asistencial y preventivo, destinado a ofrecer el almuerzo a personas mayores de 65 años mediante un sistema de cátering.

Además, establece las condiciones de acceso y permanencia, los derechos y obligaciones de las personas usuarias, el régimen de pago –financiación municipal y aportaciones de los usuarios mediante copago– y las normas de funcionamiento diario. También fija el horario de prestación de lunes a viernes, entre las 13.00 y las 15.00 horas, con un límite de acceso a las 13.30 horas y recoge un menú único, excepto en los casos en los que exista prescripción médica que justifique una adaptación.

El texto incorpora asimismo un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, en función de la naturaleza de las conductas –tales como faltas de respeto, altercados, incumplimientos de pagoo agresiones.