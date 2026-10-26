La Xunta autoriza la licitación de 92 viviendas públicas en Narón

viviendas naron xuvia Cedida

El anuncio de la construcción de vivienda pública en el concello de Narón, en la avenida 3 de abril, próximas a la escuela infantil, en la zona de Xuvia, ha dado un paso más con la autorización este este lunes en el Consello de la Xunta de la licitación por algo más de 16,3 millones de euros, lo que permitirá contar con 92 nuevas viviendas.

Sistema de prefabricación

Para optimizar los plazos de ejecución y reducir costes, en el diseño de estas nuevas edificaciones se ha propuesto la adopción de un sistema constructivo industrializado, basado en estructuras metálicas atornilladas, losas alveolares prefabricadas para forjados y sistemas de fachada continua que no requieren andamios.

Otras cuestiones aplicadas serán los núcleos húmedos y de comunicación vertical prefabricados, es decir, elaborados en taller y montados in situ bajo rigurosos controles de calidad.

Esta estrategia, como explican desde la administración autonómica, responde a la actual escasez de mano de obra especializada para la ejecución de la obras y a la eficacia probada de los sistemas de montaje en seco, “que reducen imprevistos e tempos de execución, achegando unha notable fiabilidad técnica e económica”.

Características

Del total de 92 viviendas, 47 contarán con dos dormitorios, 35 con tres y diez serán de cuatro.

La planta sótano estará dedicada a garajes –92 plazas, cuatro de ellas adaptadas– y locales de instalaciones. En la planta baja se situarán los portales –cuatro–, instalaciones y 12 viviendas, cuatro de ellas adaptadas para el uso por personas con movilidad reducida. En las plantas, de la primera a la quinta, habrá 16 viviendas en cada una de ellas; y en el bajocubierta, trasteros e instalaciones comunitarias.

El inmueble, con forma longitudinal, se compone de dos piezas iguales conectadas por uno de sus extremos cortos, el que permite una implantación óptima dentro de la parcela. Esta disposición libera hacia el sur una amplia superficie de terreno libre, destinada a espacios exteriores y zonas de posible aprovechamiento futuro, generando así una relación equilibrada entre edificación y espacio abierto, como se contempla en el proyecto, redactado por Vier Arquitectura, SLP, y adjudicado por unos 650.000 euros.