La Semana Micolóxica de Ferrol empieza con charlas, exposiciones y salida al campo

Es tiempo de setas y champiñones Archivo

En el año 84, la asociación Viriato comenzó a celebrar en la ciudad de Ferrol una cita anual para los muchos aficionados a la micología, tanto desde el punto de vista de la naturaleza como del gastronómico. Con algunos años de parón por el camino, este 2026 se alcanza la trigésimo octava edición, que hoy mismo se inicia con coloquios y charlas, para concluir el sábado con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, en una salida al campo.

Con la colaboración del Concello, la entidad que preside Manuel Costas pone en marcha una programación que suele reunir a múltiples aficionados y que centra parte de su agenda en el alumnado de los centros educativos, de modo que se formen en el mundo de la micología y su función en los ecosistemas.

La Oficina de Turismo de la Plaza de España será el punto de referencia del mundo de las setas esta semana, comenzando en ella este martes la primera de las charlas, a cargo de un experto nacional que visita desde hace ya un lustro la ciudad para participar en este evento. Se trata de Javier Marcos, licenciado en biología y en bioquímica, máster universitario en agrobiotecnología, presidente fundador de la asociación cultural, botánica y micológica “Morchella” de Cuenca, y miembro de la Sociedad Ibérica de Micología (S.I.M.)

Él será el encargado de pronunciar las dos charlas que ofrece Viriato, mañana y el miércoles, a las 19.30 horas.

La primera tratará de los “Cogomelos engaiolantes das Fragas”, mientras que el miércoles, en el mismo horario de 19.30 a 21.00, tendrá lugar la charlas dedicada a las “Singularidades do mundo dos fungos”.

Prácticas

El programa deja desde el jueves las ponencias para centrarse en cuestiones más prácticas. Así, el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas tendrá lugar una exposición también en la oficina de turismo, dirigida exclusivamente a los colegios de la comarca de Ferrolterra que lo hayan solicitado previamente. Por la tarde de 16.00 a 19.30 horas, la apertura de la exposición micológica es para el público en general.

La última jornada de la XXXVIII Semana Micolóxica será el viernes 31 de octubre, con una salida al campo, aunque todavía no está concretada la zona, que se confirmará con los asistentes a las charlas , ya que es en estas últimas en las que es preciso anotarse.

Se trata de observar las setas y cogumelos en su hábitat, ver cómo nacen, si son de pinar, castaño o fragas, etc. Por eso, para participar en esta excursión será imprescindible la inscripción previa en la oficina.