La sala La Room anuncia el concierto de Amparanoia para el día 6 de noviembre

Amparo Sánchez, en una imagen promocional Cedida

La cantante y compositora Amparo Sánchez –Amparanoia–, pionera de la fusión y las músicas mestizas en España, actuará el 6 de noviembre, a las 21.00 horas, en la sala La Room –calle del Sol, 142–, una de las últimas fechas de la gira ‘Ritual Sonoro’ con la que está recorriendo España.

Las personas interesadas puede comprar las entradas a 12 euros –en taquilla serán 15– en la web https://mutick.com.

El concierto tiene un formato acústico íntimo que combina con momentos destacados de su trayectoria.