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Ferrol

La sala Carlos III de Exponav acogerá este jueves la presentación de Estudios Mindonienses

Es la trigésimo novena edición de la revista

Redacción Ferrol
26/10/2026 21:32
Xaquín Campo Freire, Benito Méndez y Mavi Lezcano en la presentación de “Estudios Mindonienses” el 12 de septiembre
Xaquín Campo Freire, Benito Méndez y Mavi Lezcano en la presentación del un número anterior de la revista
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A las 19.00 horas de este jueves, día 29, comienza en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval la presentación del trigésimo noveno número de la revista Estudios Mindonienses, que en esta edición cuenta con un total de 15 trabajos de investigación inéditos de temática histórica, cultural y antropológica. 

El obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, presidirá un acto en el que también intervendrán Benito Méndez, director de la publicación; Rocío Ameneiros, directora de la cátedra UDC-Diócese; y los investigadores José F. Pereira y Gabriel Pita da Veiga, autores también de sendos artículos en este número. 

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