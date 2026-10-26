La Policía Local de Ferrol detiene  a un hombre por robo de un coche y con una orden de busca y detención

Policía Local de Ferrol Emilio Cortizas

La Policía Local de Ferrol detuvo el pasado viernes a un hombre en el camino del Paredón, después de que intentase dar marcha atrás con el vehículo que conducía al enterarse de la presencia de una patrulla policial.

Los agentes interceptaron al conductor, que no llevaba documentación que permitiera acreditar su identidad. Por este motivo, iniciaron las gestiones necesarias para identificarlo y comprobar la situación administrativa y legal del vehículo.

Tras consultar la matrícula en los archivos informáticos de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que el vehículo figuraba como robado, a raíz de una denuncia presentada por su propietaria el pasado 21 de octubre.

Informado del resultado de las comprobaciones, el hombre reconoció haber robado el vehículo, por el que los agentes procedieron a su detención.

El vehículo fue trasladado al depósito municipal, y el detenido a la comisaría de la Policía Nacional. Una vez allí, se comprobó también que sobre él pesaba un orden en vigor de busca y detención.