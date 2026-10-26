Finalizados los trabajos de reforma interior del centro Carvalho Calero

Con el repintado interior ha mejorado la luminosidad, pero también se le ha dado un aspecto más sobrio al centro Jorge Meis

La reforma interior del Centro Cultural Carvalho Calero, una de las demandas históricas de la Asociación de Vecinos del Ensanche A, ya es una realidad. Hace escasos días, la empresa adjudicataria del proyecto, Novavial, hizo entrega del mismo al gobierno local después de casi un año de ejecución –el encargo, con una duración inicial de cinco meses, se formalizó el 1 de diciembre de 2025–; un proceso que, al menos durante sus primeros compases, estuvo marcado por las malas condiciones meteorológicas del trimestre inicial de 2026.

La reforma interior del Carvalho Calero terminará a comienzos de verano Más información

La intervención, como se recordará, partió del anterior mandato como una continuación de la realizada en 2020 para arreglar los problemas de la cubierta, que provocaban constantes goteras y humedades en el interior. Así, aprovechando el convenio para la “Rexeneración urbana” de Ferrol firmado en abril del año pasado con la Consellería de Vivenda, el ejecutivo ferrolano rescató la propuesta y actualizó sus costes con la idea de que el centro pudiese retomar su actividad habitual –con matices, pues aún quedan trabajos reservados para una futura segunda fase– antes del verano.

Un proyecto actualizado

“Había un proyecto ya hecho del anterior gobierno, así que nosotros lo que hicimos fue actualizarlo para poder dar respuesta a esta petición de los vecinos”, relata el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, explicando que esta primera fase “consistió en el pintado general del interior, un cambio total del suelo del edificio y la renovación de los baños, que ahora parecen de un hotel de cinco estrellas”. En cuanto a la siguiente etapa del proyecto, sin fecha fijada pero que el edil considera que podría ejecutarse en los próximos meses, se centrará, entre otras actuaciones, en el repintado de la biblioteca y la mejora del salón de actos.

lgunos elementos, como las diferentes escaleras metálicas, mantienen sus colores originales Jorge Meis

Así, Tomé López se muestra confiado en que la Asociación de Vecinos se mostrará satisfecha con el resultado de los trabajos, aun a sabiendas de que no se ha podido hacer todo lo que demandaban. Y es que, como señaló en su momento el presidente de la entidad, Rafael Leira, tras cerca de tres décadas sin recibir ninguna mejora, las instalaciones culturales –que también ejercen de sede de la AVV– acumulaban muchas deficiencias que, además, se fueron agravando con el paso de los años por los problemas de filtraciones de la cubierta. De esta forma, cuando se les planteó retomar el proyecto del anterior mandato, tuvieron que priorizar unos arreglos y modernizaciones sobre otros, ejerciendo en la práctica como supervisores de la propuesta.

Arreglos generales

En cuanto a las obras en sí, lo cierto es que, aun sin alterar la configuración original del centro cultural, han logrado renovar su imagen, que ahora luce más moderna, aunque también más sobria. En términos generales, el interior del edificio se ha repintado por completo, unificando toda la estructura en un tono blanco que deja atrás, salvo en algunos elementos singulares como las escaleras de caracol y de acceso a la biblioteca y las puertas de los baños y el auditorio, las pinceladas de color que se mantenían. También las carpinterías metálicas y los tres accesos al exterior se han renovado, luciendo ahora en un negro mate que contrasta con las paredes.

El recubrimiento de madera del cuerpo central de las instalaciones se ha sustituido por uno de placas de acero de un tono crema Jorge Meis

Respecto a estas últimas, destaca especialmente la puerta trasera, que se encontraba dañada por actos vandálicos y que, además de repararse, se ha rebajado ligeramente para mejorar la accesibilidad. Las escaleras, no obstante, no se han reforzado al nivel que demandaba inicialmente la AVV –dado que requeriría un cambio completo de los pasamanos–, pero sí se han subsanado muchas de las deficiencias detectadas en los conectores de los balaustres y, en el caso de las que llevan a la biblioteca, se han lijado y barnizado los escalones de madera.

Cambios drásticos

Sin embargo, los cambios más drásticos son los que se han realizado en el cuerpo central del inmueble –que aloja el auditorio y la biblioteca–, en los suelos de la primera y la segunda planta y en los baños, de los que José Tomé se siente especialmente orgulloso. Así, la estructura cilíndrica deja atrás su recubrimiento de madera –que desde hacía años sufría problemas de desconchados y abombamientos por la humedad acumulada– para dar paso a uno de “chapa perforada minionda” de acero con una imprimación de color crema. El cambio de material –y, con ello, de tonalidad–, aporta una mayor luminosidad al espacio, aun perdiendo ese contraste genuino del aspecto original entre las maderas y los metales.

En lo referente a los solados, la capa de vinilo azul de la primera planta se ha sustituido por una nueva antideslizante, tanto en el cuerpo principal del edificio como en los aseos, que ahora es de un tono blanquecino más acorde con el firme del bajo. En la segunda, no obstante, se ha mantenido la tonalidad azulada original.

Los servicios de las tres plantas se han reformado y reconfigurado por completo Jorge Meis

Por último, los baños se han arreglado –solo estaban operativos los más próximos a la entrada principal– y se han renovado por completo. En los tres niveles, el equipamiento cuenta con un servicio propio y completamente equipado para personas con movilidad reducida –una de las principales demandas de la AVV–, mientras que los generales para hombres y mujeres se han reconfigurado para aprovechar mejor el espacio. Así, se ha optado por separaciones de contrachapado con acabados mates de color marrón rosado, con lavabos, inodoros y retretes blancos y otros acabados en acero oscuro.

Valoración vecinal

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche A, Rafael Leira, expresó su satisfacción con el aspecto final de las obras, señalando que, al ser un proyecto antiguo actualizado, “sabíamos ya desde el principio que iba a quedar un poco escaso”, pero que se había llegado “hasta donde daba el dinero”. En este sentido, el representante incidió especialmente en la buena comunicación que la empresa adjudicataria había mantenido en todo momento con la entidad, detallando que incluso “hicieron cosas que no estaba incluidas en el proyecto, pero que vieron que eran necesarias”, algo que la organización agradece especialmente.

El concejal de Obras e Servizos, José Tomé Jorge Meis

En cuanto a los “deberes” pendientes, Leira Castiñeira señaló que aún es necesario acometer el pintado de la biblioteca antes de que vuelva a entrar en funcionamiento, al igual que la renovación del auditorio, incluido el mobiliario –que técnicamente no está contemplado en la segunda fase y que la asociación está buscando fórmulas para hacerlo por cuenta propia, pero que Tomé López quiere incorporar a la intervención–. Respecto al cambio de la puerta principal y a la instalación de enrejado en la trasera –algo necesario para evitar intentos de robo como ya han sufrido–, el presidente explica que se está abordando con el Concello la posibilidad de realizarlos de forma independiente al proyecto mediante un contrato menor.