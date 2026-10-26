El Concello invierte 290.000 euros para las obras de aglomerado de las calles Lepanto y Padre Feijóo

Calle Lepanto, donde se intervendrá Cedida

Las calles Lepanto y Padre Feijóo, contarán con una inversión de 291.117,92 euros del Concello para mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Las deficiencias afectan al firme, tanto al tránsito rodado como a las zonas de estacionamiento, por lo que la actuación abarca una longitud aproximada de 1.137 metros y permitirá renovar el pavimento y optimizar la accesibilidad, la señalización y la conexión entre itinerarios.

La actuación permitirá mejorar, también, la conexión de la calle Lepanto con la avenida Marqués de Santa Cruz, facilitando la salida de los vehículos hacia esta vía. Se reparará también un tramo de bordillo de la acera de la calle Padre Feijóo y se facilitará el cambio de sentido en la conexión con la calle Pardo Bazán para mejorar las maniobras y las condiciones de circulación.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cinco meses y este lunes se aprobó el proyecto en la Xunta de Goberno Local