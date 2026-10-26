El Banco de Alimentos repartió en 2025 víveres a 18 entidades y 1.416 beneficiarios en Ferrol

Banco de Alimentos de a Gándara Daniel Alexandre

La Diputación de A Coruña y el Banco de Alimentos de la provincia firmaron este lunes un convenio de colaboración por el que el organismo aporta 100.000 euros para apoyar el trabajo que se desarrolla desde la entidad y que llega a los bancos de las áreas de A Coruña –dos almacenes–, Ferrol y Santiago.

El acuerdo permitirá financiar la adquisición de alimentos de primera necesidad y los gastos de contratación de personal necesarios para el funcionamiento de la entidad, que desarrolla su actividad en toda la provincia a través de cuatro almacenes distintos. El año pasado en el área de Ferrol, el Banco de Alimentos repartió 285.336 kilos de productos alimentarios mediante 18 entidades sociales, llegando a un total de 1.416 personas beneficiarias.

La aportación de la Diputación representa el 71% del presupuesto total del proyecto, que asciende a 140.690 euros. De esta cantidad, 78.590 euros se destinan a la compra de alimentos, mientras que los 62.100 euros restantes permiten sufragar gastos de personal, y garantizar los servicios de coordinación, administración y transporte de alimentos.