El alumnado de Enfermaría y Podoloxía cambia el aula por la calle con el Outubro Saudable

Participantes en la marcha del Outubro Saudable Campus Industrial

El alumnado del primer curso del grado en Enfermaría y de tercero de Podoloxía cambió este lunes las aulas por las calles con una caminata por Ferrol, sumándose así a las actividades promovidas por la UDC Saudable, un programa de la Universidade da Coruña con la Red Española de Universidades Promotoras de Salud para fomentar buenos hábitos entre el estudiantado.

La marcha arrancó en el campus y recorrió buena parte de la ciudad, desde el Cantón de Molíns al muelle de Curuxeiras, pasando por A Malata, el barrio de Canido y la plaza de España antes de su regreso al campus de Esteiro. Además de los alumnos y alumnas, participaron en la caminata el decano de la Facultad en la que se imparten ambos grados, Pedro Gil Manso, así como la vicedecana de Organización Académica e Estudantes, Emma Rodríguez Maseda; la directora de la Clínica Universitaria de Podoloxía, Raquel Veiga Seijo; la profesora Karina Pichel Gutiérrez; y el profesor Sergio Pérez García, además de la vicepresidenta de la Asociación Galega de Estudantes de Podoloxía de la UDC, Laura Sueiro.

El programa UDC Saudable ofrece actividades durante todo el curso, incluidas conferencias. Tras la del día 21 en Enfermaría e Podoloxía, la siguiente en el Campus será en la Escola Universitaria de Deseño Industrial, en febrero.