Conferencia de María J. Loira sobre ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’

María J. Loira, en la actividad sobre la romanización en la ría de Ferrol Daniel Alexandre

Las puertas del aula de la UNED de Ferrol –María 52-54– se abren este viernes a las 19.00 horas para ofrecer la conferencia de la arqueóloga y profesora María J. Loira, que tras impartir hace unas semanas una charla sobre la romanización de la ría, hablará en esta ocasión sobre ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’.

La asistencia a la jornada, que abordará la trascendencia del río para la civilización egipcia a lo largo de milenios, desde sus aspectos económicos, políticos y defensivos hasta su dimensión religiosa, simbólica y cultural. es gratuita, si bien requiere inscripción previa en https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/55471.