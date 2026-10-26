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Ferrol

Conferencia de María J. Loira sobre ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’

El acceso es gratuito pero hay que inscribirse previamente

Redacción Ferrol
26/10/2026 21:54
UNED curso de romanización en Ferrol
María J. Loira, en la actividad sobre la romanización en la ría de Ferrol
Daniel Alexandre
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Las puertas del aula de la UNED de Ferrol –María 52-54– se abren este viernes a las 19.00 horas para ofrecer la conferencia de la arqueóloga y profesora María J. Loira, que tras impartir hace unas semanas una charla sobre la romanización de la ría, hablará en esta ocasión sobre ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’.

La asistencia a la jornada, que abordará la trascendencia del río para la civilización egipcia a lo largo de milenios, desde sus aspectos económicos, políticos y defensivos hasta su dimensión religiosa, simbólica y cultural. es gratuita, si bien requiere inscripción previa en https://extension.uned.es/inscripcion/idactividad/55471.

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