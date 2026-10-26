CCOO considera "inasumible" para la ría de Ferrol el plan estratégico de Navantia

Víctor Ledo e Iván López, este lunes en la sede comarcal de CCOO Daniel Alexandre

El responsable de Política Industrial de CCOO Galicia, Víctor Ledo, ha asegurado este lunes que "no hay plan estratégico, ni dique ni futuro para Navantia Fene", una situación que considera "un error" y que viene a ser la consecuencia, dijo, de que el documento se desligase de la negociación del convenio colectivo, "algo que nunca había pasado". Ledo apuntó a la presidencia de la empresa pública por querer eludir una negociación a la que no estaba obligada al no llevar asociada un ERE, como en las ocasiones anteriores, pero que el sindicato considera fundamental para "garantizar el empleo y fortalecer la empresa" ante sus competidores en el mercado.

Para CCOO es "inasumible" el proceso de presentación del plan. Recuerda que fue en junio cuando se les pasó el documento y que, entonces, se les dio un par de días para presentar alegaciones. El rechazo sindical fue generalizado y, en el caso de Ferrolterra, unánime al no contemplar las principales reivindicaciones, comenzando por el dique cubierto, pero también al "discriminar a los centros de la ría en relación con las nuevas incorporaciones".

Sobre la infraestructura, que CCOO ve "fundamental" para la modernización del astillero y complementar así los procesos de la Fábrica Digital de Bloques, Víctor Ledo califica de "sangrante" que no se ejecute porque impedirá "que se pueda conseguir el 25% de reducción de plazos en los trabajos previos a la botadura". Además, reclamó que se firmen cuanto antes los contratos de las dos nuevas fragatas de las que se ha hablando para "garantizar el empleo en los próximos años" y lamentó que Fene no tenga actualmente ni a corto ni a medio plazo "ningún producto ni ningún proyecto más allá de una posible subestación que realizaría una compañía auxiliar", dijo.

Ledo puso en perspectiva la importancia del dique de nueva construcción comparándola con las cifras del proyecto de SAIC. "Este sindicato", explicó, "está a favor del proyecto de SAIC y lo defendemos, pero esa misma colaboración institucional nos gustaría que la hubiese para el dique. En términos de empleo no es menos importante el impacto del nuevo dique que la fábrica de ensamblaje". "Pediremos a todos los responsables políticos y a los cabezas de lista de los partidos que se pronuncien y muestren su respaldo a la demanda del dique", añadió.

Por su parte, Iván López, responsable de la sección sindical de CCOO, lamentó que la falta de un plan de empleo provoque que en 2028 no haya relevistas y recordó que "hay falta de soldadores y armadores, con gremios con muy poco personal". En cuanto al dique, López dijo que "llevamos 13 años hablando del dique" sin resultados y censuró que la ría "sale perjudicada de las inversiones de ese plan industrial que no se quiere negociar". En ese sentido, se refirió a las cifras de incorporaciones que figuran en el documento, con un 33% de incremento de la plantilla en la bahía de Cádiz, un 41% en Cartagena y un 19,38% en la ría de Ferrol, si bien para Fene se reservaría un pírrico 5%.

El miembro del comité de empresa fue más contundente al hablar de Fene, cuando afirma que está sufriendo "una reconversión: a Puerto Real lo sacan del civil para llevarlo al militar y Fene, si bien no tiene gradas, sí tiene muy buenos talleres en los que se podrían realizar muchos trabajos".

Por último, Iván López se refirió a la "subcontratación salvaje" que se está produciendo en Ferrol. El plan estratégico la sitúa en el 20% cuando la realidad, apuntó, es bien distinta: picos del 1.000% en Fene y entre el 70% y el 80% en la factoría de la ciudad naval.