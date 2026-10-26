17,8 millones para urbanizar el Sánchez Aguilera antes de 2030

El edificio principal del acuartelamiento se rehabilitará para albergar usos públicos Daniel Alexandre

La urbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera, una de las actuaciones más importantes y ambiciosas de la ciudad naval, ya se dibuja en el horizonte, aun cuando este es todavía muy lejano. Y es que la Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este lunes, dio carpetazo a los dos trámites que seguían pendientes de cara a comenzar, al menos en teoría, las obras en las antiguas instalaciones castrenses: la resolución de las nueve alegaciones recibidas y la aprobación definitiva del proyecto.

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Todo ello, según afirmó el alcalde, José Manuel Rey, con el objetivo de licitar este mismo 2026 las obras y comenzar los trabajos en 2027 –eso sí, sin aventurarse a ofrecer una fecha aproximada–. La gran intervención, que afectará a una superficie de 107.802,6 metros cuadrados, se ha presupuestado en 17,8 millones de euros –4,6 más de los fijados tras la cesión de los terrenos en 2023– y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que, de no presentarse retrasos, Ferrol contaría con un nuevo barrio –o al menos la base del mismo– en 2029.

“Este é un acordo especialmente importante para Ferrol e, por iso, aprobámolo na primeira XGL tras recibir o último informe sectorial necesario”, aseguró Rey Varela, en relación al visto bueno de Patrimonio a la intervención. En este sentido, el regidor avanzó que el documento “define as obras necesarias para abrir avenidas, crear espazos públicos e preparar as parcelas para os usos establecidos no planeamento municipal”, recordando al mismo tiempo que este planteamiento definitivo se asienta sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 2010 y el proyecto de equidistribución firmado en 2023.

Objeciones

Esta última puntualización, asimismo, no fue casual, puesto que, como afirmó Rey Varela, es clave para comprender la resolución de las nueve alegaciones, rechazadas en su totalidad. A este respecto, el alcalde separó la presentada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) del resto, dado que se centraba precisamente en el incremento del coste, solicitando una justificación del mismo –como se recordará, será este organismo el encargado de sufragar las obras–.

Así, José Manuel Rey, además de señalar que la reclamación de la institución se presentó fuera de plazo, explicó que el mismo “cuestiona a valoración” de la ejecución frente a las cuantías establecidas en 2013 y 2023, avanzando que el equipo redactor ya ha avanzado un informe en el que se profundiza en dicha diferencia –las primeras se basan en “medicións e partidas globais”, mientras que el precio actual incorpora otras más detalladas “e a definición completa das obras”, con dotaciones para trabajos como movimientos de tierras o la retirada de amianto, entre otros–. Sobre la posibilidad de que esto suponga un impedimento para el proyecto, el alcalde se mostró convencido de que el Invied no dará marcha atrás en la financiación de la urbanización, recordando que el propio Ministerio ha defendido esta intervención en múltiples ocasiones.

El edificio principal del acuartelamiento se rehabilitará para albergar usos públicos Cedida

Respecto al resto de objeciones recibidas –de los tres grupos de la oposición, la Asociación Veciñal de Canido, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), la entidad Ferrolterra Antiga y dos de ferrolanos a título individual–, el regidor apuntó que se centraban, entre otras cuestiones, en la movilidad, los aparcamientos, el patrimonio cultural, la vegetación, los accesos al museo o para los usos de ciertos ámbitos, asegurando que todos ellos recibirán una respuesta a su desestimación.

Justificación

De un modo más concreto, Rey Varela relató que, en el caso de las alegaciones que solicitaban una reducción de los carriles para vehículos y una revisión de los accesos, el equipo redactor desechó la idea ante la necesidad de “manter as capacidades previstas para atender ó desenvolvemento completo do ámbito”. Y es que, si bien no forma parte de este proyecto concreto y depende de la futura intermodal, se ha planteado un ordenamiento que, por una parte, conecte la calle B con la rotonda de la AP-9F a través de Santa Mariña; y, por otra, se quiere que Virxe da Cabeza sea una prolongación directa de la avenida de Compostela, reduciendo significativamente el tráfico por Cardosas.

En lo referente a las plazas de aparcamiento y al cambio de usos de algunas parcelas, el regidor afirmó que, en ambos casos, la respuesta se encontraba en el PERI de 2010 –estableciendo el número de estacionamientos necesarios, que eran 352, y fijando el destino de cada uno de los terrenos–. Siguiendo esta línea, las alegaciones relativas al saneamiento se desecharon al considerar que el proyecto ya incluye una renovación de la red y la instalación de nuevos colectores; mientras que a aquellas centradas en el ámbito patrimonial, Rey Varela aseguró que las obras, especialmente aquellas que impliquen movimientos de tierra, contarán con la supervisión constante de un arqueólogo, como ya sucede con las de ‘Abrir Ferrol ao Mar’.

Por último, el relación a la distribución y potencial aumento de zonas verdes, el alcalde ferrolano relató que el diseño actual, en ese ámbito, es fruto del trabajo conjunto del equipo redactor y los técnicos de medio ambiente del Concello, realizándose una selección que permita maximizar el número de ejemplares arbóreos al tiempo que se evita que, con el paso de los años, las raíces terminen destrozando el pavimento. Asimismo, concretó que, a día de hoy, existen en el acuartelamiento 167 unidades y que, tras la urbanización, pasarán a ser 1.468 de 15 especies diferentes.

Configuración

En cuanto a la división interior del acuartelamiento, se mantiene prácticamente intacta la presentada durante el proyecto provisional de 2025, recordando el alcalde que la ordenación planteada contempla “catro parcelas residenciais, cinco destinadas a equipamentos públicos e unha de uso terciario”. Así, en la intersección de la calle B con Virxe da Cabeza se conservarán los tres pabellones actuales, que se destinarán a la UDC, mientras que el edificio principal del acuartelamiento, como se avanzó en su momento, se restaurará –su función no se ha desvelado, quedando como una “sorpresa” para el futuro–.

Momento de la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto final Daniel Alexandre

Cabe señalar que desde el propio gobierno local se detalló que parte de la esencia de la intervención es la de crear un barrio que sirva, al mismo tiempo, como nexo de unión entre otras zonas de la ciudad, por lo que la configuración de los viales es uno de los principales fundamentos de la ordenación. En este sentido, Rey Varela insistió en que la calle B ejercerá de eje central del espacio, conectando Doutor Fleming con Cardosas y Virxe da Cabeza y de ahí con la futura extensión hasta la autopista —curiosamente, en este proyecto desaparece la rotonda planeada para esta intersección–; mientras que, a través de la calle C, se une con Catabois. En esta ordenación, insistió el alcalde, también tendrá un gran peso el carril bici, que circulará de forma transversal del sudeste al noroeste por los tres viales principales y parcialmente por los laterales, conectando así en dos extremos con la futura red de Catabois y Canido y por la avenida de Compostela con la de Esteiro.

Finalmente, en relación a las instalaciones deportivas, tal y como se había detallado en su momento, se incluye la creación de una pista ‘pump track’ y otra multideporte de 40 por 20 metros con graderío en el espacio que actualmente ocupa el aparcamiento. Esta área también tendrá un parque biosaludable y otro para la práctica de calistenia. Asimismo, respecto a las zonas verdes, además de las áreas ya planteadas en los propios viales y en la parte posterior del Museo de Historia Natural, también se contará con un “bosque urbano” de 6.000 metros cuadrados junto a la zona comercial, así como una plaza de eventos de unas dimensiones similares entre las naves de la universidad y el antiguo acceso al acuartelamiento.

Críticas

Las críticas al proyecto definitivo y, especialmente, a la resolución negativa de las alegaciones, no se han hecho esperar, comenzando por dos de los tres grupos de la oposición, el Bloque Nacionalista Galego y Ferrol en Común, que afearon al gobierno local su “deriva absolutista”. Comenzando por el BNG, la formación liderada por Iván Rivas lamentó “que o Partido Popular non tivese en conta nin unha soa das propostas”, defendiendo que estas tenían por objeto “reorientar e mellorar parcialmente a proposta existente”.

En este sentido, el portavoz de la agrupación señaló que, si bien el planteamiento actual “está moi lonxe” del que defendían –la creación de un gran “pulmón verde” en el centro de la ciudad–, la alegación que planteaba incrementar las áreas de arbolado “reconvertindo espazos como o previsto para o centro comercial” era “obvia e necesaria”. Asimismo, el nacionalista denuncia que tampoco se tuviese en cuenta la propuesta de incorporar al proyecto la obligación de conservar y poner en valor los potenciales restos arqueológicos que se pudiesen localizar, al tiempo que insta al Concello a que abogue por que los inmuebles que se construyan sean de carácter “protexido e público”.

Por su parte, Ferrol en Común se mostró especialmente crítico por la falta de “comunicación nin diálogo previo cos grupos da oposición, nin en comisión, nin fora dela” antes de aprobar el proyecto, calificando de “especialmente grave” el rechazo “en bloque” de todas las alegaciones presentadas. “Este proceder evidencia que o Partido Popular prioriza a especulación urbanística, o ladrillazo e a cementada fronte á creación de expazos verdes, a vivenda social, o apoio ao pequeno comercio e a protección do tecido asociativo e do entorno natural da cidade”, sentenció la formación encabezada por Jorge Suárez.

A este respecto, la agrupación advierte “da quebra do respecto democrático, a transparencia e a convivencia” entre el ejecutivo y el resto de representantes de la ciudadanía, quedando estos últimos, a su juicio, como “meros espectadores”. Por último, desde FeC se insiste en que la propuesta definitiva supone una “oportunidade perdida” tanto para incrementar los espacios verdes en la urbe naval como para dar respuesta “á principal preocupación social da mocidade”, el acceso a la vivienda. “Ao noso xuízo, o proxecto actual deixa eses terreos estratéxicos en mans de poucos promotores a costa do esforzo económico previo realizado pola cidadanía”, aseveran.