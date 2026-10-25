Un pequeño incendio en el centro moviliza a los bomberos de Ferrol

Bomberos del parque municipal preparándose para entrar en el inmueble J.G.

Un pequeño incendio en una vivienda del centro de Ferrol movilizó este mediodía a los efectivos del parque municipal de bomberos y de las Policías Nacional y Local. El suceso, como recogía el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, se registró pocos minutos antes de las 13.00 horas en el inmueble situado en el número 193 de la calle Magdalena, concretamente en la primera planta.

Fue un vecino de la zona el que alertó a la central autonómica, indicando que había notado olor a humo en las escaleras. Así, hasta el punto se desplazó una dotación de bomberos con dos camiones (uno con autoescalera y otro con motobomba urbana ligera), dos patrullas de la Policía Local y tres de la Local. El despliegue, de igual modo, atrajo la atención de numerosos curiosos, incluidos pasajeros del crucero 'Renaissance' que se encontraban paseando por la zona.

El gran despliegue atrajo a muchos curiosos J.G.

El fuego, no obstante, fue muy reducido y se contuvo en poco más de un minuto, comenzando las labores de ventilación al poco de llegar los profesionales al punto. Asimismo, inicialmente se creía que la titular del piso, una señora de avanzada edad, podría haber sido afectada por el incendio, pero al poco de iniciar el despliegue apareció en la ventana, despejando cualquier duda.