Teresa Barro: “A miña intención foi contar parte dos séculos XX e XXI, en que nada foi como eu pensaba que sería”
A escritora e tradutora ofrece en ‘Vento de marzo’ (Laiovento), a historia dun século de vivencias intensas entre Galicia e Inglaterra
Teresa Barro –A Coruña, 1936– vén de publicar en Laiovento as súas memorias, ‘Vento de marzo’, un percorrido por noventa anos de vida, gran parte dela compartida co ferrolán Fernando Pérez-Barreiro Nolla –finado en 2010–, con quen marchou, nun “exilio voluntario”, como ela mesma di, en 1964. A traxectoria de Barro é tan vizosa como interesante. Foi fundadora do Grupo de Traballo Galego de Londres e entre os seus méritos atópase o feito de ser a responsable da primeira tradución ao galego de ‘Alicia no país das marabillas’, Premio Nacional de Trauducción.
En 2013 saíu ‘Amada Liberdade’, as memorias conxuntas de Fernando e súas. Agora sae ‘Vento de marzo’. Que cousas novas achegan e que quixo contar?
‘Amada liberdade’ son as memorias de Fernando, que non chegou a terminar porque faleceu cando aínda as estaba escribindo. Nunca foron memorias conxuntas. O que pasou foi que, cando xa estaban na editorial que as publicaría, unha amiga que lera o manuscrito díxome que estaría ben que eu contara algo da nosa vida xuntos. Non me pareceu mala idea, consulteino coa editorial e escribín un relato breve e xeral desa vida xuntos que empeza cando nos coñecimos de estudantes en Santiago. ‘Vento de marzo’ comeza cando nacín na Coruña en 1936 e remata en 2026, case un século. A miña intención foi a de contar unha época que abarca gran parte do século XX e as primeiras décadas do XXI, do que fun vendo, sentindo e descubrindo nunha vida na que nada foi como eu pensaba que sería.
Nunha parte delas describe esa Coruña dos anos 40 e 50 e o contraste co rural galego que a vostede a impactou tan positivamente...
Aos quince anos comezou o meu descubrimento da aldea galega vivida desde dentro, non como veraneante, e o que vin foi unha sociedade distinta pero non inferior á da cidade. Tan distinta que logo chamaría a aquela experiencia a miña primeira saída ao estranxeiro. E tamén ouvín un galego que me encantou e que logo chamaría o galego de verdade, sen mestura co castelán.
Unha vez que marcharon, Fernando traballou na BBC, pero vostede tivo que aprender o idioma e establecer novas relacións, como fala no libro.
Eu imaxinara que Londres sería como Madrid pero máis grande e pensaba que sabía inglés e que se me pegaría moi axiña estando alá, porque iso era o que se pensaba das linguas, que se pegaban rápido estando no sitio onde se falaran. Non era certo. Todo era tan distinto que levei un susto grandísimo. Os primeiros tempos foron moi difíciles para min: cando chegamos non coñeciamos a ninguén no país, eu nin entendía o que me dicían nin sabía falar, e todo no medio dunha sociedade tan distinta do que eu coñecía que era como estar noutro mundo.
Como lembra esa sociedade inglesa luminosa dos 60, da crise do 73, Thatcher e o novo laborismo con respecto a unha Galicia e unha España que partían de tan atrás?
Non foi unha cuestión de adianto ou atraso o que me sorprendeu, senón de horizontes: Londres era como estar fronte ao mar aberto, pola moita relación que había cos países do antigo imperio e todos os que formaban parte do que agora chaman a angloesfera. Era habitual ter familiares que vivían en Australia ou que os que estudaran Medicina se foran estabelecer como médicos a Nova Zelanda ou a Canadá. O contraste era grande cunha España isolada e metida para dentro. Nós chegamos a Londres xusto a tempo de ver o final da sociedade da posguerra e a gran viraxe do Londres da música pop e rock, a moda, a minisaia, os movementos de liberación que viñan dos Estados Unidos... Foi un momento de gran optimismo no que todo parecía posíbel. Pero tamén naquel tempo Ramón Piñeiro, que veu coa súa muller a pasar fin de ano de 1965 connosco en Londres, contounos que na Galiza comezara o rebumbio político e que mesmo se fundara o Partido Socialista Galego. A min fascinoume desde o principio a política británica, o feito de que se entendera tan ben sempre o que estaba sucedendo e que un fío levara a outro, mentres que en España era como se os fíos estiveran sempre cortados. Nunca vin un goberno que me parecera bo, nin de dereita nin de esquerda, pero foi moi interesante observar o goberno principalmente laborista dos 70, cuns sindicatos poderosísimos, o de Thatcher despois, o Novo Laborismo de Tony Blair…
“Londres nos 60 e 70 era como estar fronte ao mar aberto. O contraste era grande cunha España isolada e metida para dentro"
Nas memorias fala desa incorporación ao mundo laboral logo de criar tres fillos.
Logo de criar os tres fillos tiven unha vida laboral intensa como tradutora ao español de organismos internacionais que durou até hai moi pouco, até os 88 anos.
A súa figura asóciase a un feminismo contestatario, moitas veces contra un modelo feminista establecido.
Eu entendo o feminismo como a defensa da muller e a potenciación do feminino nun mundo no que se declarou desde moi antigo que o varón e o masculino era superior e a muller e o feminino, inferior. Iso falseou o feminino e tamén o masculino, e ese falseamento levou a unha gran perda do potencial da humanidade. O que se entende hoxe por feminismo naceu nos anos 60 do século XX nos Estados Unidos, formando parte dos movementos de liberación das minorías e móvese dentro dunha ideoloxía de poder e mando. É un remexido de “progresismo” e liberalismo politizado e de crenzas como a de que todas as culturas teñen o mesmo valor, o que leva a deixar que se maltrate e desprecie ás mulleres porque “esa é a súa cultura e hai que respectala”. Ou a practicar a “discriminación positiva”, que suma máis inxustiza á que xa había, ou a confundir a igualdade coa uniformidade...
O contacto con intelectuais galegos foi constante. Fala de Ramón Piñeiro e do seu labor. Como ve a súa figura logo destes anos desde o seu pasamento?
Coñecín a Piñeiro en Madrid cando eu estaba estudando alá e pareceume moi agradábel e simpático. El celebrou moito que unha coruñesa universitaria soubera falar galego. É unha figura que merece ser estudada con rigor intelectual e histórico porque influíu moito no galeguismo.
“Crenzas como a de que todas as culturas teñen o mesmo valor leva a deixar que se maltrate e desprecie ás mulleres"
Como se fai para estar ao tanto do que pasa en Galicia a dous mil quilómetros e como ve a situación de Galicia e o galego?
Cando se quere seguir mantendo as amizades que se teñen, faise. Por que habíamos de perder o interese por Galicia e o galego por estarmos noutro país? A experiencia de ver o que sucede cando hai relación entre dúas ou máis linguas e os estudos que se foron facendo sobre ese tema axudáronme a entender os problemas e a situación do galego e a deixar atrás moitas das ideas que tiña antes.
Polos temas que trata, comezando por esa Galicia do exterior ou mesmo o Brexit e a UE, cre que estas memorias poden provocar algún tipo de debate?
Non pretendo ter a última palabra en nada nin penso que a poda ter ninguén nunca. Sinto que a miña vida foi unha continua aprendizaxe chea de sorpresas e descubrimentos que me levaron a irme desprendendo dos automatismos que todos absorbemos e “herdamos”. E tamén sei que dúas persoas poden ter a mesma experiencia e vivila ou interpretala de maneira moi distinta.
Finalmente, un tema transversal no libro é o do poder, xa sexa nas relacións familiares, na sociedade de clases ou de xénero.
Fun descubrindo, con gran sorpresa, un sistema de poder e de superioridade e inferioridade natas que amputaba a liberdade e o desenvolvemento das facultades humanas e funcionaba mal para todos, mesmo para os que conseguían mando e riqueza, que viraban adictos á droga do poder e desfeitos e consumidos por ela. Paréceme que sería moito mellor que o poder estivera máis repartido e vixiado para que ninguén puidera monopolizalo.