Lucho Penabade: “O teatro era para o galeguismo a mellor forma de chegar á sociedade”
A adaptación teatral de ‘Un ollo de vidro’ represéntase este mércores no Jofre
O grupo de teatro xurdido da coral Solfa e a asociación cultural O Galo pensou que unha boa maneira de celebrar o Samaín ou o Día de Santos sería levar ás táboas unha obra referencial da literatura galega contemporánea, ‘Un ollo de vidro (Memorias dun esquelete)’, de Castelao, publicada por vez primeira na ferrolá Céltiga, en 1922.
“Creron”, explica Lucho Penabade, director da adaptación, “que contribuiría asentar esa tradición antropolóxica galega e que podía servir como resposta cultural a iso do halloween”. A elección era acaída, engade, “porque nela si aparece moi ben reflectida a nosa tradición: aos mortos reservábaselles ese día un espazo, convidábaselles ao mundo da calor e do lume para se quentar e ofrecerlles comida: mazás, cabazas e o froito dos mortos, que son as castañas, pero tamén viño, que nesa época xa está feito e quenta o corpo. Todo iso para que estean con nós nese intre, compartir ese día coa xente que xa nos deixou”.
Penabade sinala que, máis aló da vertente antropolóxica ou espiritual, Castelao, como adoitaba, aproveitou para introducir os conflitos sociais e políticos da época, “como a desigualdade e o abuso sobre a muller, as revoltas populares polos trabucos e as rendas, como foron as matanzas de Nebra, Oseira e Sofán, movementos sociais que reclamaban un trato xusto... E tamén fai unha reclamación fina pero política sobre a discriminación que sofre Galicia. Castelao introduciu a súa maneira de pensar neste texto”.
Levar todo isto, un texto orixinalmente non dramático, a un escenario non é doado, mais Penabade está convencido de que en todos os clásicos hai posibilidades de facelo “porque neles sempre se fala de moitas cousas e sábenas transmitir. Nesta versión de ‘Un ollo de vidro’”, explica, “partimos de que o elenco é unha coral e, polo tanto, ten que ser teatro musical, coa música e a voz por riba de todo. Eu o que fixen foi facer unha adaptación escénica e, para iso, escollimos unha fórmula que non fose excesivamente complicada desde o punto de vista memorístico: o fundamental é un coro de voces, o coro de esqueletes e defuntos, moi cómicos e extravagantes que van transmitindo, tamén, as penurias que pasaron en vida, máis dunha maneira desenfadada e chocalleira”.
“Esta adaptación ten un elenco de dezaseis persoas, todas membros dun coro, e con esa base artellamos un texto moi vocal e musical”
O elenco está formado por dezaseis persoas, practicamente todas pertencentes á coral compostelá Solfa, unha vantaxe á hora de introducir esa base musical e vocal: “non hai nada gravado, vai todo en directo, tamén o acompañamento musical”, precisa, “todo o fan os ‘mortos’ coas súas voces e algún instrumento”.
Penabade conecta esta versión de ‘Un ollo de vidro’ coa condición de ‘corista’ do propio autor. “El tamén participara nun coro e eu creo que lle prestaría poder ver este resultado”, apunta.
Non é só o reto que supón, senón tamén a riqueza do texto e a linguaxe empregada, os factores que levan a Penabade e considerar esta obra dunha gran relevancia. “O máis importante é que as obras de Castelao teñen humor. A través del soubo transmitir a realidade da súa época. É moi retranqueiro, moi fino, e iso é marabilloso porque se ve nas viñetas e tamén nos textos”. A isto engade o director da obra o feito de que non agocha nada. “Reflicte os conflitos sociais e os abusos ás clases traballadoras, como pasa tamén hoxe. Ademais, no caso dos abusos contra a muller, fala de casos concretos, non fai consignas panfletarias. Os abusos estaban á orde do día, sobre todo coas criadas”.
En definitiva, ‘Un ollo de vidro’, como clásico que é, ten esas cualidades. “Por unha parte, sempre son bos textos e sempre nos deixan posibilidade de facer o que queiramos. Para o galeguismo”, subliña, “o teatro era un medio de transmisión moi importante. O xornal tamén estaba, pero o 90% da poboación non sabían ler nin escribir, polo que tanto os teatros como os coros eran maneiras de dicirlles que o que eles falaban e pensaban tamén era digno de verse nun escenario, e por iso apostaron por el”.