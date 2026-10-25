La obra 'Les Printemps' para gaita barroca sonará por primera desde hace tres siglos y lo hará en el Jofre

Nadia Vázquez, con su gaita barroca francesa Cedida

El teatro Jofre se convertirá el próximo martes 27 –20.00 horas– en escenario no solo de una versión de las ‘Cuatro estaciones’, a cargo del conjunto español de música antigua Ars Atlántica, sino de un estreno nacional de la versión histórica de esta pieza, bautizada como ‘Les Printemps’.

La obra, del año 1739, nunca ha sido tocada en España desde su composición, hace casi 300 años, ya que es una adaptación para gaita barroca y conjunto instrumental de la época de la Ilustración de las ‘Cuatros estaciones’ de Vivaldi, con cambios en el Verano e Invierno, escritos por Nicolás Chédevill (1705-1782). Se trata de ‘Les plaisirs de l’Été’ y ‘Les plaisirs de la Saint-Martin’. La obra se editó en París en 1739 como ‘Les Printemps ou les saisons amusantes’ y responde a la moda francesa de la época, por la que a la aristocracia le gustaba evocar la vida campestre.

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La pieza que trae al Jofre la Sociedad Filarmónica Ferrolana contará con una de las seis o siete intérpretes de musette –gaita barroca– que hay en el mundo en la actualidad. Se trata de Nadia Vázquez –que ya visitó Ferrol en el 30 aniversario de la Real Filharmonía de Galicia–, una artista que trabaja en recuperar el repertorio histórico, además de ser una virtuosa instrumentista. La musette estuvo tan de moda a comienzos del siglo XVIII que, por aquel entonces, en París se componían más obras para esta que para violín.

El concierto de Ars Atlántica –que cuenta con la dirección del arpista Manuel Vilas– permitirá al público ferrolano asistir, como explica la Sociedad Filarmónica Ferrolana, “a un momento histórico”, toda vez que este instrumento, una pieza curiosísima del patrimonio musical europeo, vinculada a una de las obras más famosas de la música clásica, sonará por primera vez en España en el teatro Jofre, después de tres siglos. Las entradas están a la venta en Ataquilla.