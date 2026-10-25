La concentración contra las cargas policiales en A Coruña reúne en Ferrol a cerca de 400 personas

Protesta de este domingo frente al edificio administrativo de la Xunta Daniel Alexandre

Cerca de 400 personas se han reunido este domingo frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para expresar su rechazo a las cargas policiales del pasado miércoles en A Coruña, que se saldaron con varios heridos y detenidos.

Convocada por Galiza Nova, BNG, CIG y Erguer, y secundada por otras entidades y colectivos, la protesta finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de Diego Fernández, militante de la organización juvenil nacionalista, y Álex Moreira, del colectivo estudiantil, que destacaron la "resposta que a mocidade galega lle dá ao fascismo e o españolismo que esta forza política (Vox) representa".

Los sucesos del miércoles, explicaron, "non son un caso illado. A mocidade galega leva anos vendo como a policía española actúa como brazo executor da represión contra calquera tipo de discurso que faga cambalear os cimentos do réxime do 78", una situación que, dicen, se ha agravado con la aprobación de la llamada Ley Mordaza.

Los portavoces de las organizaciones afirmaron que el Estado y el sistema capitalista "utilizan todas as súas armas para tentar silenciar os nosos discursos, mentres permite que os da ultradereita, que atentan contra os dereitos sociais, as persoas empobrecidas, as inmigrantes, o colectivo LGBT+ ou o feminismo pasan impunes e sen consecuencias".

Además, criticaron el "avance destes discursos reaccionarios que están a facer retroceder os dereitos das clases populares", más si cabe, apuntan, "no noso país, agravados pola nosa dependencia do Estado español e a Unión Europea".

Así, incidieron en que la juventud gallega lleva años "vendo como empobrecen as nosas condicións de vida, encarecéndose o prezo do aluguer e aumentando as dificultades para acceder a unha vivenda digna, cunha das peores taxas de emancipación xuvenil". El manifiesto señala a la Xunta por "desmantelar os servizos públicos, secuestrar os medios de comunicación públicos, non exercer as súas competencias en materia de vivenda e empobrecer ás clases populares, en especial á mocidade".

Por último, las organizaciones invitaron a participar en la huelga general del 11 de noviembre, pues "ningún dereito se conseguiu nunca sen a loita colectiva".