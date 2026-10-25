El crucero ‘Renaissance’ da el relevo este lunes al ‘Amera’, con más de 800 pasajeros a bordo

El 'Renaissance', este domingo en el espigón exterior del puerto interior Daniel Alexandre

Los cruceros se despiden del puerto de Ferrol este mes de octubre con la escala del ‘Amera’, de la naviera Phoenix, que visitó este domingo la ciudad con unos 1.500 pasajeros llegados de Leixoes y cuya siguiente parada es la dársena francesa de Cherburgo.

La presencia de turistas se dejó notar desde primera hora de la mañana –atracó en torno a las 9.00– y hasta media tarde, antes de embarcar de nuevo y despedirse de la ría. Hoy llega el ‘Amera’, el cuarto trasatlántico de este mes, tras la escala conjunta del ‘Hamburg’ y el ‘Mein Shiff’ el pasado día 9.

Con estas dos son 19 los buques de pasajeros que han amarrado en el espigón exterior del puerto interior en lo que va de año, el último en el que la gestión de las escalas recaen en el organismo público que preside José Antonio Álvarez Vidal. De aquí a final de año llegarán otros tres, si no hay imprevistos de última hora. Se trata del ‘Ambition’, de la naviera Ambassador, con capacidad para más de 1.400 personas, que tiene prevista su visita el 7 de noviembre, y, ya en diciembre, el ‘Ambiente’, de la misma empresa, que atracará el día 1 con sus 1.900 pasajeros a bordo. El año crucerístico se clausurará el 16, con la escala del ‘Borealis’ –1.300 pasajeros– de Fred Olsen.