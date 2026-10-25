Casi 1.200 personas se han apuntado ya online a la carrera y andaina contra el cáncer del día 8 en Ferrol

Una anterior edición de la carrera contra el cáncer Daniel Alexandre

La XIII edición de la carrera y andaina solidaria Ferrol En Marcha Contra o Cancro, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, sigue sumando inscritos tanto en su vertiente presencial –en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol (C/ Tierra, 5), de lunes a jueves de 9.00 a 17.00 horas (horario ininterrumpido) y los viernes de 9.00 a 14.30 horas– como a través de la página web de Carreiras Galegas, donde son ya más de 500 los anotados para tomar parte en alguna de las categorías de la carrera y cerca de 700 para la ‘andaina’.

El precio de participación es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 14 años. Las personas inscritas recibirán además la camiseta oficial del evento.