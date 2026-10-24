Una tumba o nicho llena de color y aroma, gracias a la decoración floral en estas fechas

Gente limpiando nichos y tumbas Jorge Meis

La proximidad del Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos transforma la apariencia de cementerios de Ferrol y comarca, dándoles más color y también olor que lo habitual. Así, si durante todo el año hay quien presta especial atención a sus fallecidos, en estas fechas todos quieren que sus muertos se sientan especialmente arropados. De ahí que las limpiezas y los ornamentos florales estén a la orden del día, desde este fin de semana y de forma continua hasta el próximo.

Por eso, las floristerías de la comarca viven uno de los momentos de mayor volumen de trabajo del año para el sector.

Los días previos a la festividad son sinónimo de bullicio en los cementerios. No es momento aún de rezos pausados, sino de preparación. Equipados con cubos, cepillos, escaleras y productos de limpieza, miles de vecinos acuden a los cementerios parroquiales y municipales para limpiar y acondicionar lápidas, nichos y tumbas.

Este lavado de cara anual va mucho más allá de las tareas puramente estéticas; es un profundo acto de respeto y memoria, que culmina con los adornos florales.

Para los establecimientos estas semanas se traducen en jornadas maratonianas. Los encargos se empiezan a gestionar con entre dos y tres semanas de antelación, ya que la logística para asegurar el suministro de flor fresca y la posterior elaboración de los arreglos no deja margen a la improvisación.

En cuanto a las tendencias, aunque el mercado se abre poco a poco a nuevas propuestas decorativas, la sobriedad y la resistencia siguen mandando. Los formatos más vendidos continúan siendo las jardineras alargadas y los centros cónicos o redondos, además de las flores en el caso de que el propio nicho disponga de soporte.

El crisantemo —en todas sus variedades— sigue siendo el rey indiscutible de Difuntos, aunque no faltarán los claveles, los gladiolos, las liliums y, cada vez más, las rosas en tonos blancos y rojos.

Los profesionales del sector apuntan que, si bien la flor natural continúa siendo la opción mayoritaria para el día propio, los arreglos de flor preservada o artificial de alta gama ganan terreno año tras año, especialmente entre las familias que no residen en la zona y buscan un adorno decorativo permanente para los meses posteriores.

Aunque los precios de los adornos florales se elevan notablemente, como constatan desde las floristerías de la zona, en estas fechas, la previsión y la experiencia de las floristerías hace que el stock esté asegurado.

Los precios, no obstante, son tan variados como el deseo del comprador, sabiendo que una media de unos 50 euros es una cifra común para los arreglos de estos momentos tan especiales.