Un vecino de Recimil denuncia que lleva meses esperando por la reparación de su cubierta

El agujero fue cubierto ese mismo día con placas de uralita Cedida

El proceso de reforma de los inmuebles de titularidad pública que componen el barrio de Recimil es largo, costoso y requiere del trabajo conjunto de las administraciones, lo que lleva en muchos casos a que la reparación de incidencias se demore más de lo deseado. Es el caso del inmueble situado en el número 4 de la calle As Pontes, que desde el pasado mes de enero lleva esperando por la reparación de un gran agujero en la cubierta de su edificio.

“Esto sucedió durante la madrugada del día 22, cuando una borrasca que se llamaba ‘Ingrid’ entró con unos vientos muy potentes, de aproximadamente 150 kilómetros por hora, y sobre las dos el tejado salió volando. Literalmente explotó”, explica José Ramón, administrador del edificio que reside en la tercera planta con el titular del domicilio, un hombre de 75 años al que cuida. El afectado relata que, al día siguiente, fue al desván y se encontró el enorme boquete en la cubierta, alertando inmediatamente al Concello, movilizando este último –tras recibir los pertinentes informes de la Policía y los Bomberos– una cuadrilla de operarios que bloqueó el agujero con varias placas de uralita.

Arreglo definitivo

El “parche”, apunta el vecino, logró aguantar el resto del invierno pese a contar con una fijación “muy endeble”, pero, como señala, nunca se acometió un arreglo en condiciones. “Vino el arquitecto municipal, el aparejador, técnicos, obreros... y emitieron un informe favorable de que necesitaba una reparación urgente porque eran unos daños tremendos”, añade. Sin embargo, ante la demora en las obras, el administrador se puso en contacto con el gobierno local en cuatro ocasiones –dos escritos presenciales y uno telemático, así como un cuarto a través de la comunidad de vecinos–, además de entrevistarse con los ediles de Obras y Patrimonio y con el alcalde, entre otros.

En este sentido, el afectado incide en que “siempre fue bien recibido” y que en todas las reuniones los titulares municipales compartieron la necesidad de acometer el arreglo de forma urgente, pero que en ninguno de los casos se llegó a materializar en una actuación. Asimismo, insiste en que no solicita nada más que la reparación, mostrándose dispuesto incluso a sufragar parte de los trabajos de ser necesario.

Intervención en proceso

Preguntado sobre esta incidencia y su futura subsanación, desde el departamento de Obras e Servizos –que sería el responsable de los trabajos– se confirmó que “la intervención en esta cubierta está prevista” y que “confían en que pueda ejecutarse a la mayor brevedad posible, con el objeto de evitar posibles problemas en los inmuebles afectados”.

De igual modo, se recordó que el gobierno local ha invertido ya en proyectos de mejora de envolventes en Recimil unos 2,5 millones de euros de cara a “contribuir a una mayor calidad de vida de los vecinos”.