Un hombre se enfrenta a unos 20 años de cárcel por agredir, violar e intentar matar a su expareja

La sección primera de la Audiencia acogerá el juicio AEIG

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo lunes y el miércoles 28 el juicio de un vecino de Ferrol acusado, entre otros delitos, de agredir, violar e intentar matar a su expareja.

Los hechos, como recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, tuvieron lugar entre los días 1 y 2 de julio de 2025, a escasas jornadas de la celebración de una vista anterior por violencia de género. Así, aún existiendo una orden de alejamiento hasta que tuviera lugar el juicio, el acusado se puso en contacto con la víctima para acordar un encuentro para hablar sobre el procedimiento, acordando ambos encontrarse en la vivienda en la que habitaba el primero.

Una vez en el domicilio, cuando los arrendatarios –una pareja y su hija menor de edad– se retiraron a sus habitaciones, el encausado asaltó a la víctima, arrebatándole el teléfono para comprobar qué había contado a su madre y a la Policía y abofeteándola varias veces. Posteriormente, la violó y se durmió tras consumir una gran cantidad de ansiolíticos.

Ya al día siguiente –la mujer tuvo que quedarse al no tener medios para volver a casa–, cuando la víctima trato de irse, el hombre comenzó a golpearla brutalmente, llevándola hasta la terraza y tratando de arrojarla al vacío, objetivo que finalmente no pudo lograr gracias a la intervención del casero. El acusado, continúa el escrito, se dirigió entonces a la cocina y, tras hacerse con dos cuchillos, comenzó a amenazar a los presentes con matarlos a todos, llegando incluso a clavárselos.

Asimismo, intentó estrangular hasta en dos ocasiones a la mujer, siendo detenido en la segunda por agentes de la Guardia Civil, que habían sido alertados por la casera –que en el momento de estos hechos estaba fuera–. De este modo, la Fiscalía solicita, entre otras penas, 14 años de cárcel por el delito de agresión sexual y ocho y medio por el de tentativa de homicidio.