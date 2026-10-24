Seis empresas de Ferrolterra buscan 42 trabajadores a través del programa Retorna Cualifica Emprego

La estrategia Retorna también tiene una línea en la Formación Profesional Emilio Cortizas

Es una realidad sobre la que las organizaciones empresariales vienen advirtiendo desde hace tiempo: hacen falta trabajadores cualificados y, además, “en todos los sectores”, como señalaba recientemente el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro. El caso de la construcción es probablemente el más evidente, pero, en todo caso, está extendiéndose a todas las actividades industriales y también de los servicios y de las actividades primarias como la agricultura.

Es por ello que las empresas y las administraciones buscan por diferentes vías personal que pueda cubrir esa demanda. Hay diferentes iniciativas en marcha, pero no solo de captación, sino también acompañadas de la formación necesaria para poder incorporarse o reciclarse en un mercado laboral abierto.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración también se ha embarcado en esta política con un programa, el Retorna Cualifica Emprego, que se puso en marcha en 2023 con una edición piloto y que se marca como objetivo contribuir a ampliar la población activa gallega atrayendo tanto a emigrantes como a sus descendientes.

Desde esa primera edición hasta la que está en marcha en la actualidad –hasta 2027 está aprobada la financiación– el programa ya contabiliza, señalan fuentes de la Consellería de Emprego, más de 430 personas beneficiadas.

La demanda de trabajadores y trabajadoras abarca prácticamente todos los sectores, en consonancia con las necesidades detectadas por las organizaciones empresariales: hostelería, industria y construcción, el comercio, los servicios y el sector agroganadero, con perfiles concretos como camareros, ayudantes de cocina, recepcionistas, soldadores, electricistas, albañiles, torneros, carniceros, cajeros y operarios de almacén, entre otros.

Por el momento, desde la edición piloto de 2023, ocho personas se han instalado en la comarca

La procedencia de las más de 430 personas beneficiadas es muy diversa. Son cerca de una veintena de países de América y Europa: Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania y Suiza. Aunque el programa establece una edad tope de 55 años, las cifras indican que la edad media de las personas que participan se sitúa en los 35.

En el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, el impacto ha sido menor que en otras áreas. Hasta ahora, son ocho las personas retornadas desde el año 2023 y, según informa la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, en esta tercera edición –sin contar la piloto– no hay todavía ninguna persona seleccionada en esta anualidad, que cuenta con una dotación presupuestaria de 2,3 millones y que ya está en marcha.

En todo caso, seis empresas tienen sus ofertas colgadas en la página del Retorna Cualifica Emprego. Son un total de 42 puestos de trabajo, una cantidad que, apunta la Xunta, “evidencia unha oportunidade para reforzar a captación e a cobertura de vacantes a través do programa”. Para el conjunto de Galicia, la demanda de trabajadores y trabajadoras cualificados supera las 850 vacantes, repartidas en veintidós municipios de la comunidad autónoma.

En lo que respecta a las ofertas de las firmas localizadas en Ferrolterra, la inmensa mayoría son de Narón. De hecho, son 36, relacionadas con la actividad de la industria implantada en el parque: 33 trabajadores especializados en el montaje y reparación de redes y máquinas eléctricas y otros tres con experiencia en la instalación de soporte mecánico para canalizaciones eléctricas.

Además, se buscan también cocinero y camarero en As Pontes, un consultor y un médico internista en Ferrol, un farmacéutico en Ares y, de vuelta en Narón, un profesional que preste servicios de atención al cliente y gestión de campas y redes sociales.