Premio para una web del Área Sanitaria de Ferrol sobre educación nutricional para enfermos renales

Un equipo multidisciplinar del CHUF consiguió el galardón Jorge Meis

Un equipo multidisciplinar de profesionales del Área Sanitaria de Ferrol ha sido premiado en el XII Congreso de la Sociedade Galega de Nefroloxía por su proyecto de diseño de una plataforma web especializada en educación nutricional y pautas de ejercicio físico adaptadas a las distintas etapas y características individuales de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica.

El equipo constituido por enfermeras y facultativos de Nefrología, nutricionistas, fisioterapeutas y desarrolladores informáticos considera que la información recibida en consultas y unidades de diálisis es compleja y las necesidades dietéticas y de ejercicio varían según la situación clínica y características individuales. Por eso, las herramientas digitales ofrecen una oportunidad para proporcionar información rigurosa, accesible y estructurada de la que complemente la consulta nefrolóxica habitual.

El portal web en desarrollo es accesible e intuitivo con contenidos validados por el equipo multidisciplinar y está dividido en diferentes secciones: enfermedad renal crónica; alimentación, con información sobre nutrientes clave, como leer una etiqueta, aditivos y técnicas culinarias; recetas de cocina; ejercicio físico; aprender jugando, con actividades en Educaplay y Kahoot; vídeos con sesiones formativas sobre nutrición y enlaces de interés a otras páginas de organizaciones con recursos sobre la enfermedad de interés para pacientes y familiares.

Se trata, como explican los premiados, de “alfabetizar en saúde”, empoderando al paciente en su autocuidado y promoción de hábitos saludables de forma segura