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Ferrol

Parque Ferrol se une a los espacios ‘pet friendly’ y anuncia una colaboración con Cometa

Esta "nueva etapa" del Centro Comercial arrancó este fin de semana

Redacción Ferrol
24/10/2026 21:58
El Centro Comercial y la firma Kiwoko realizarán una donación a Cometa
Emilio Cortizas
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Los amantes de los animales ya pueden hacer sus compras en compañía de sus mascotas en el Centro Comercial Parque Ferrol, que a partir de este fin de semana se une al creciente número de establecimientos ‘pet friendly’ de la comarca. Esta nueva etapa, como detalló la gerencia de las instalaciones, llega acompañada de una colaboración con la Asociación Cometa y la cadena especializada Kiwoko para dar visibilidad a la labor que realiza la primera de ellas desde el año 2004.

Así, el Centro Comercial de O Boial instalará en su interior un cartel con las fotos y datos de diez perros a cargo de la entidad que buscan un nuevo hogar, además de reservar un apartado en su página web oficial en el que los usuarios podrán conocer la historia de estas mascotas, además de descubrir el trabajo que hace la asociación.

De igual modo, tanto Parque Ferrol como la compañía Kiwoko anunciaron recientemente que realizarán una donación a la asociación Cometa para ayudar a que continúe con su cometido de rescatar animales y encontrarles una nueva familia.

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