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Ferrol

Manuel Polo y Pilar Lozano, representantes de Ferrolterra de la candidatura del BNG para el 29N

El edil fenés será el número tres al Congreso y la responsable comarcal la primera suplente al cabeza de lista para el Senado

Redacción Ferrol
24/10/2026 22:23
Rego, con la responsable comarcal del Bloque, Pilar Lozano
El diputado Néstor Rego con la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano
D. Alexandre
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A poco más de un mes de las próximas elecciones generales, las diferentes formaciones continúan presentando las listas de sus candidaturas a las Cortes. Así, hoy sábado fue el turno del Bloque Nacionalista Galego, que ha elegido a dos representantes de Ferrolterra en su propuesta para A Coruña.

Serán el concejal fenés Manuel Polo, que se sitúa de número tres en la lista para el Congreso que vuelve a encabezar Néstor Rego; y la responsable comarcal Pilar Lozano, que en su caso será la primera suplente del número uno al Senado, el veterano Bieito Lobeira. De este modo, desde la formación nacionalista se insistió en que su objetivo en estos inminentes comicios es conseguir “máis forza” en las Cortes de cara a defender los intereses de Galicia y “a vida digna” de sus habitantes.

Asimismo, el BNG incidió en su labor durante los últimos años en su lucha contra el proceso de desindustrialización “que padeceu a nosa comarca”, además de presentar numerosas propuestas para impulsar sectores productivos clave en el territorio, como es el caso del naval.

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